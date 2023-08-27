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Во время боя ребенка прикрыла собой собака: новая история из Гостомеля в музее "Голоса мирных"

Во время боя ребенка прикрыла собой собака: новая история из Гостомеля в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

3 марта 2022 года здание Оксаны Морозовой в Гостомеле было разрушено. В момент попадания она с мужем и восьмилетней дочерью были дома. Их спасло то, что сидели у опорной стены.

Свою историю Оксана доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Из Гостомеля семья уехать не смогла: в городе с первых же часов полномасштабного вторжения шли жестокие бои. Семья сначала укрылась в недостроенной бане у соседей.

"У нас было 4 консервы и два пакета баранок. Это на 10 человек, среди которых трое детей. Два дня продержались, но потом начали выходить, чтобы найти еду", - вспоминает Оксана. И добавляет, что каждая вылазка была большим риском, ведь вооруженные русские военные находились чуть ли не в каждом дворе.

Эпизодов, которые Оксана определяет как самые ужасные, было несколько. Первый - когда в их дом "прилетело" и семья чудом попала и выбралась из-под обломков. Поскольку рядом продолжался бой, они скрылись в оросительной канаве.

"У нас было две собаки. Лабрадор сразу побежал куда-то, потому что испугался взрывов. А овчарка лежала с нами в канаве, пока взрывы не прекратились. Она прикрывала собой нашу дочь", - рассказывает Оксана.

Второй тяжелый эпизод - когда над ними пролетел русский вертолет.

"Ты сидишь в машине на узенькой улочке. Над головой пролетает вертолет. Настолько низко, что ты видишь у него на пузе ракеты. И понимаешь, что никуда не уйдешь", - говорит Оксана.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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Гостомель