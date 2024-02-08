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Певним категоріям українців додадуть грошовы виплати: кого стостується

Четвер 08 лютого 2024 10:33
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Певним категоріям українців додадуть грошовы виплати: кого стостується Фото: Люди з інвалідністю отримають додаткові виплати (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю зможуть упродовж трьох місяців отримувати додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН).

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Хто зможе отримати виплати

  • Люди, які отримують менш як 3 250 грн соціальних виплат від держави;
  • Люди, які не отримують допомогу від інших міжнародних організацій;
  • Люди, які не отримують виплати для ВПО (за винятком тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій).

Допомога нараховуватиметься на банківські рахунки або ж доставлятиметься Укрпоштою. Жодних додаткових дій отримувачу допомоги вчиняти не потрібно.

За час дії Програми ВПП ООН нарахує приблизно 21 млн дол. США (800 млн грн) для 310 тис. українських громадян.

Грошова допомога міжнародних партнерів буде доплатою до державної соціальної допомоги. Її сума дорівнюватиме різниці між 3 250 грн і виплатами, які отримує людина. Тобто, якщо допомога від держави становить, приміром, – 2 361 грн, ВПП ООН виплатить додатково ще 889 грн.

Програма фінансується Німеччиною, Європейським Союзом та Швецією, з додатковими внесками інших донорів.

До слова, гуманітарні організації активно підтримують Україну та її громадян від самого початку повномасштабної війни. У серпні 2023 року стартував спільний із ВПП ООН проєкт для підтримки пенсіонерів із зони бойових дій.

Раніше ми розповідали, коли пенсіонери отримуватимуть більші виплати.

Читайте також, чому не варто зберігати гроші на пенсійній картці.

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Міністерство соціальної політики виплати
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