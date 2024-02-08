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Определенным категориям украинцев добавят денежные выплаты: кого касается

Четверг 08 февраля 2024 10:33
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Определенным категориям украинцев добавят денежные выплаты: кого касается Фото: Люди с инвалидностью получат дополнительные выплаты (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью смогут в течение трех месяцев получать дополнительные выплаты Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.

Кто сможет получить выплаты

  • Люди, получающие менее 3250 грн социальных выплат от государства;
  • люди, не получающие помощь от других международных организаций;
  • Люди, не получающие выплаты для ВПЛ (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий).

Помощь будет начисляться на банковские счета или доставляться Укрпочтой. Никаких дополнительных действий получателю пособия совершать не нужно.

За время действия Программы ВПП ООН насчитает около 21 млн дол. США (800 млн. грн) для 310 тыс. украинских граждан.

Денежная помощь международным партнерам будет доплатой государственной социальной помощи. Ее сумма будет равна разнице между 3250 грн и выплатами, которые получает человек. То есть, если помощь от государства составляет, например, - 2361 грн, ВПП ООН выплатит дополнительно еще 889 грн.

Программа финансируется Германией, Европейским Союзом и Швецией с дополнительными взносами других доноров.

К слову, гуманитарные организации активно поддерживают Украину и ее граждан с самого начала полномасштабной войны. В августе 2023 г. стартовал совместный с ВПП ООН проект для поддержки пенсионеров из зоны боевых действий.

Раньше мы рассказывали, когда пенсионеры будут получать большие выплаты.

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