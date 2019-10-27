Певица из Закарпатья покорила судей на российском шоу: она спела украинскую песню

Украинская певица из Закарпатья Рената Штифель поехала в Россию на шоу Голос и покорила своим выступлением всех членов жюри. Украинка спела песню "Рідна мати моя" и не оставила никого равнодушным, к ней развернулись сразу четыре судьи. К слову, в команде судей был лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а также известный продюсер Константин Меладзе.

"Искренне говорю: я ждал именно этого голоса. Если вы не пойдете ко мне в команду, просто разобьете мне сердце", - сказал Меладзе.

Несмотря на бурные аплодисменты, украинка не смогла скрыть слез — в одном фрагменте она не смогла вытянуть одну ноту.

Видео: Рената Штифель спела на российском Голосе (Youtube)

В комментариях под видео на YouTube пользователи восторгаются голосом украинки, а также пророчат ей большое будущее в музыке и успех.

Одна из самых красивых украинских песен.А как исполнено! Молодец!

Такое исполнение - каждый вспомнит свою Маму.

Пока лучшая, тем более с Украины, вдвойне рад.

Какой же украинский все-таки красивый язык... И девушка красивая, поет просто идеально... Думаю, далеко пройдет.

Скриншот комментариев

Напомним, что стихотворение к композиции написал Андрей Малышко, на музыку его положил Платон Майборода. Впервые песня прозвучала в фильме "Літа молодії" 1958 года в исполнении Александра Таранца. Ее также пели Алла Пугачева, Таисия Повалий, Иосиф Кобзон, Александр Малинин, Евгений Дятлов и многие другие.