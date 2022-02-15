Певица Камалия ответила на обвинения стилиста в "кидалове": мы подадим иск, как только она вернется из Москвы

Артистка рассказала, как было все на самом деле

"Привлечь Софию к съемкам клипа режиссеру предложила я. Дальнейшую коммуникацию по творческим вопросам я, конечно, вела напрямую - это нормальная практика. Но все, что касается общего бюджета клипа, куда включены все технические, гонорарные и иные расходы, ко мне отношения не имеет. Я утверждаю общий бюджет клипа с продакшеном. Далее всеми расходами и выплатами членам команды распоряжаются они", - объяснила Камалия.

Певица сообщила, что из бюджета видно, что гонорар стилиста составлял 400 долларов. В финальном бюджете продюсерская компания полностью убрала ее гонорар, потому что утверждали, что стилист вообще не работала.

"Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а по фото в телефоне. Из трех необходимых образов она успела сделать только один", - добавила артистка.

По словам звезды, в день съемок стилист София опоздала. Из-за этого начало их затянулось, и продакшну пришлось доплачивать за аренду студии и персонал. Более того София ушла посреди съемок, никому не сообщив.Но ей все равно заплатили 200 долларов.

"Разобравшись в ситуации, могу сказать, что если София искренне считает, что я ей что-то должна, то она может смело подать против меня иск. Если суд решит, что она права, то я заплачу. Пока же я придерживаюсь своей позиции: все, что я была должна оплатить продакшену по бюджету, я оплатила. У продакшена ко мне вопросов быть не должно", - резюмировала Камалия.

Стилист имеет три паспорта

Также исполнительница добавила, что швея к ней никаких претензий не имеет, а адвокаты звезды готовят иск за клевету Софии. Сама же стилистка сейчас находится в Москве, откуда и пишет свои обвинения. Также у нее имеется три паспорта - украинский, российский и паспорт "ДНР".

Швея к Камалии претензий не имеет (Скриншот)

"Как только она вернется из Москвы (где на данный момент находится), мы его немедленно подадим. Потому что беспочвенных манипуляций и клеветы против себя я не потерплю. Кстати, София сейчас спокойно сидит в Москве и просит нас перевести деньги на ее российскую кредитную карту. Эта девушка в таком юном возрасте получила целых три паспорта, в том числе - России и "ДНР". А теперь, в такое сложное для нашей страны время, она просит украинцев поддержать ее в вымогательстве у меня денег и их отправке в Россию", - сообщила Камалия.

Певица опубликовала в подтверждении истории скриншот всех переписок.

Опубликованы скриншоты переписки Камалии и стилистки Софии Неведомой