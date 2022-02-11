Камалию обвинили в "кидалове" на деньги: детали скандала с известной певицей

Певицу Камалию обвинили в том, что она не рассчитывается с сотрудниками за проделанную работу.

Детали скандала

Как оказалось, стилист и ее швея работали на съемке клипа для Камалии и за работу звезда им заплатила 50% суммы.

"Я прошу о помощи. Не думала, что меня коснется такая тема, но помимо всяких несправедливостей в нашей сфере и каких-то не покрытых расходников костюмов, транспорта, заниженных гонораров, за что я всегда молчала лишь бы сделать визуально хорошо - мне теперь тупо не отдает деньги Камалия за мою работу на клипе и работу моей швеи", - рассказала стилист.

София рассказала детали о том, как все было. Как оказалось, она получила только половину суммы, а все последующих три месяца она не может получить оставшиеся деньги.

Отказ оплачивать работу аргументируют тем, что стилист и швея не в срок сделали свою работу.

"Начиная с 10 декабря я отработала смену (12 часов), за которую мне отдали только половину (которую мне еще пришлось выбарывать, 3 месяца не выплачивают расходники за пошив, переносят его и моей швеи, которая сшила уже 2 костюма, не спав ночами), потом просто нас игнорили, и сейчас мне просто говорят ,что моих денег нет, и за пошив и просто мое потраченное время мне не заплатят, потому что отдали не в срок (извините, эта артистка просто болела каждый месяц и уезжала отдыхать, поэтому в сроке виновата я), а свою работу на клипе я просто, видимо, не должна получать, потому что у них так принято относится к людям", - возмутилась в соцсети стилист.

Также София опубликовала скриншоты переписки.

Отметим, что сама Камалия пока что никак не отреагировала на обвинения, но скорее всего, скоро она прокомментирует ситуацию.