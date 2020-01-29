Певица Елка после развода экстремально похудела и помолодела (фото)

Певица Елка удивила поклонников радикальными переменами во внешнем виде. Уроженка Закарпатской области Елизавета Иванцив, перебравшаяся в Москву, серьезно занялась своим здоровьем, и результат не заставил себя долго ждать.

Судя по последним фото в Instagram, 37-летняя певица проводит очень много времени в спортзале, а также придерживается принципов здорового питания.

По слухам, Елка долгое время страдала от депрессии, и "прописка" в спортзале стала для нее своего рода терапией. Теперь певица не стесняясь демонстрирует поклонникам стальной пресс и мощный бицепс.

Певица Елка (фото до и после: instagram.com/elkasinger)

Стоит отметить, что Елизавета всегда тщательно скрывала от публики свою личную жизнь. Но инсайдеры утверждают, что певица пережила болезненный развод с Сергеем Астаховым, а также осталась без коттеджа в Подмосковье, который начала строить вместе с супругом.

Молва говорит, что Елка устроила Астахова на должность своего администратора, но тот взамен "отблагодарил" жену регулярными изменами. Для Елизаветы расставание после 10 лет брака было огромным стрессом, но в результате развод пошел на пользу - певицу сейчас просто не узнать.

Так Елка выглядит сейчас (коллаж: РБК-Украина)