ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Петя Чорний ошелешив історією про дружбу с Трампом: "Він потужний піаніст"

Четвер 28 листопада 2024 19:41
UA EN RU
Петя Чорний ошелешив історією про дружбу с Трампом: "Він потужний піаніст" Петро Чорний (фото: facebook.com/chornyipetro)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Петя Чорний, який виступав перед багатьма політиками, пригадав, як тричі співав на заходах, де був новообраний президент США Дональд Трамп. За словами артиста, він навіть зумів із ним потоваришувати.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своєю історією про дружбу з Трампом Чорний поділився в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Де Чорний познайомився з Трампом

За словами співака, вперше він зумів поспілкуватися з політиком, коли виступв на весіллі української моделі Олександри Ніколаєнко, коли та вийшла за мільярдера Філа Раффіна. Це сталося у далекому 2008 році.

Відомо, що Раффін дружить з Трампом. А тому весілля мільярдера відбулося в Палм Біч. Трамп був свідком з боку нареченого та дозволив проводити церемонію у своєму маєтку.

Петя Чорний ошелешив історією про дружбу с Трампом: &quot;Він потужний піаніст&quot;

Петя Чорний (скріншот)

А Ніколаєнко, за словами Чорного, дуже хотіла, аби саме він заспівав на її весіллі. Втім, сам артист не одразу на це погодився, адже не хотів втрачати можливість виступити на святкових корпоративах (мільярдер та модель одружувалися взимку).

Потім Чорного усе ж вмовили. За виступ на весіллі він нібито отримав приблизно 100 тисяч доларів. Співак розповів, що Трамп особисто проводив для нього екскурсію своїм маєтком. І там вони навіть разом грали на роялі.

"Він дуже потужний піаніст. Я дуже багато бачив людей, знаєте, депутатів і навіть президентів... Він дуже до мене так придивлявся", - пригадав Чорний.

Петя Чорний ошелешив історією про дружбу с Трампом: &quot;Він потужний піаніст&quot;

Петя Чорний розповів про дружбу з Трампом (скріншот)

За словами Петра, він почув від Трампа чимало компліментів. Потім він двічі виступав перед ним, але потім їхня дружба нібито обірвалася. Чорний не став називати точну причину, але говорив про "політику, силовиків та нації".

Історія співака відверто ошелешила Дьоміна. Він не приховував здивування, іноді сміявся та жартував.

"Те, що розказав Петя в інтерв'ю "Слава+", я ще довго переварював і кілька разів перепитував у нього, чи це справжні історії", - зазначив потім ведучий.

До слова, раніше Фагот зізнався, чому кар'єра співака не зробила його багатим.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, як змінювалися стосунки Дональда Трампа і Меланії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Зірки шоу-бізнесу Співаки Зірки
NEWS
До 12 годин без світла. Як довго триватимуть жорсткі графіки відключень в Україні
До 12 годин без світла. Як довго триватимуть жорсткі графіки відключень в Україні