Петрушка может разрушить ваше здоровье: кому нельзя есть эту зелень

По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, любителям зелени нужно быть осторожнее, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, или же риск развития таковых.

Доктор говорит, что риск тромбоза петрушка может увеличивать до 20 раз. Дело в том, что в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина К, влияющего на свертываемость крови.

Не следует злоупотреблять петрушкой людям в возрасте, если у вас есть варикоз, другие болезни сосудов, вы ведете сидячий образ жизни.

Кому еще нельзя есть петрушку

В зелени петрушки, а особенно в семенах много эфирных масел, содержащих потенциально ядовитый апиол. Однако указанные в рецептах количества петрушки не представляют опасности. Только при чрезмерном потреблении зелень может оказывать токсичное воздействие.

Из-за этого с петрушкой (особенно с семенами) нужно быть осторожнее: беременным, так как плоды петрушки оказывают сокращающее действие на матку, людям с заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта.

При умеренном употреблении эта зелень очень полезна, особенно - для мужчин

Растение богато различными макроэлементами и витаминами, а также клетчаткой. В ней в три раза больше витамина С, чем в апельсинах, а железа - в два раза больше, чем в шпинате.

Витамин К в умеренных дозах способствует укреплению костной ткани, а также ограничивает повреждения нейронов в головном мозге.

Витамин А помогает предотвратить заболевания глаз, например, катаракте.

Также зелень помогает моторной функции желудочно-кишечного тракта, контролирует уровень холестерина в крови, обладает мочегонным эффектом.

А благодаря высокому содержанию витаминов группы В в организме начинается выработка гормонов, стимулирующих эрекцию.