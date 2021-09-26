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Петру Порошенко - 56: как пятого президента с днем рождения поздравила семья

Новина українською →
Київ, Воскресенье 26 сентября 2021 13:17
Петру Порошенко - 56: как пятого президента с днем рождения поздравила семья Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 26 сентября, пятый президент Украины Петр Порошенко празднует день рождения. Ему исполнилось 56 лет.

По этому случаю жена Марина Порошенко подготовила любимому сюрприз, видео-поздравление разместила на своей странице в Facebook.

По словам жены экс-президента, подготовку к дню рождения мужа начали заранее - еще две недели назад дети засели за музыкальные инструменты, а она с командой - за организацию сюрприза.

Под мелодию из фильма "Ромео и Джульетта" бывшая первые леди вспомнила счастливые моменты их совместной жизни.

"Все мы хотели подарить нашему имениннику эмоции. Потому что именно они наполняют нашу жизнь смыслом, дают энергию и силы двигаться вперед. Наша памятная встреча, когда провожала Петра Алексеевича в армии, незабываемые мгновения рождения наших детей, тот день, когда он, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие, приносил присягу на верность нашей великой европейской стране. И холодная ночь, когда десятки тысяч украинцев на Софийской площади приветствовали создание Единой Поместной Церкви Украины, моменты, когда на свет появились наши дорогие внуки - такие воспоминания остаются в сердце навсегда.

Поэтому ко дню рождения Петра Алексеевича мы устроили вечер незабываемых эмоций, а в этом нам помогла волшебная мелодия из фильма "Ромео и Джульетта" в исполнении наших детей. Именно на этот фильм будущий муж пригласил меня в кино в далеком 1983 году. Эта лента и музыка из нее с тех пор стали символом нашей любви. С Днем Рождения тебя, мой самый родной! Я тебя люблю", - написала Марина Порошенко.

С Днем Рождения тебя, мой самый родной

На самом деле подготовку к Дню рождения Петр Порошенко мы начали заранее — еще две недели назад дети засели за музыкальные инструменты, а мы с командой — за организацию сюрприза:) Все мы хотели подарить нашему имениннику эмоции. Потому что именно они наполняют нашу жизнь смыслом, дают энергию и силы двигаться вперед. Наша памятная встреча, когда провожала Петра Алексеевича в армии, незабываемые мгновения рождения наших детей, тот день, когда он, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие, приносил присягу на верность нашей великой европейской стране. И холодная ночь, когда десятки тысяч украинцев на Софийской площади приветствовали создание Единой Поместной Церкви Украины, моменты, когда на свет появились наши дорогие внуки — такие воспоминания остаются в сердце навсегда. Поэтому ко дню рождения Петра Алексеевича мы устроили вечер незабываемых эмоций, а в этом нам помогла волшебная мелодия из фильма «Ромео и Джульетта» в исполнении наших детей. Именно на этот фильм будущий муж пригласил меня в кино в далеком 1983. Эта лента и музыка из нее с тех пор стали символом нашей любви. С Днем Рождения тебя, мой самый родной! Я люблю тебя

Posted by Марина Порошенко on Saturday, September 25, 2021

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Петр Порошенко
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