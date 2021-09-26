Петру Порошенко - 56: как пятого президента с днем рождения поздравила семья

По словам жены экс-президента, подготовку к дню рождения мужа начали заранее - еще две недели назад дети засели за музыкальные инструменты, а она с командой - за организацию сюрприза.

Под мелодию из фильма "Ромео и Джульетта" бывшая первые леди вспомнила счастливые моменты их совместной жизни.

"Все мы хотели подарить нашему имениннику эмоции. Потому что именно они наполняют нашу жизнь смыслом, дают энергию и силы двигаться вперед. Наша памятная встреча, когда провожала Петра Алексеевича в армии, незабываемые мгновения рождения наших детей, тот день, когда он, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие, приносил присягу на верность нашей великой европейской стране. И холодная ночь, когда десятки тысяч украинцев на Софийской площади приветствовали создание Единой Поместной Церкви Украины, моменты, когда на свет появились наши дорогие внуки - такие воспоминания остаются в сердце навсегда.

Поэтому ко дню рождения Петра Алексеевича мы устроили вечер незабываемых эмоций, а в этом нам помогла волшебная мелодия из фильма "Ромео и Джульетта" в исполнении наших детей. Именно на этот фильм будущий муж пригласил меня в кино в далеком 1983 году. Эта лента и музыка из нее с тех пор стали символом нашей любви. С Днем Рождения тебя, мой самый родной! Я тебя люблю", - написала Марина Порошенко.