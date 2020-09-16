Петросян стал отцом в 74 года: появилось фото малыша

Евгений Петросян стал отцом и в свой день рождения комик официально подтвердил эту информацию. Он разместил фото маленького сына на своей странице в Instagram и сообщил, как зовут наследника.

Информация о том, что Татьяна Брухунова родила Евгению сына, появилась еще весной 2020 года. Однако пара тщательно оберегала свою личную жизнь от постороннего вмешательства и информацию о рождении наследники они не подтвердили, но и не стали опровергать. Также появилась информация о том, что в этот же период времени Евгений Петросян стал прадедушкой.

У его дочери от первого брака Викторины есть два сына – Андрей и Марк. Один из них стал отцом. Вся семья старшей дочери Петросяна живет в США, и они уже давно не виделись.

Роман с 31-летней Татьяной Брухуновой у Петросяна разгорелся в 2018 году. Комик развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил более 30 лет. Комментарии о своих отношениях с Брухуновой комик давать не стал, но в СМИ сообщали, что пара поженилась в конце 2019 года.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: instagram.com/petrosyanevgeny)

13 марта 2020 года стало известно, что Брухунова родила сына Петросяну в одном из медицинских центров в Дубае. Но подтверждения этого события так и не было, а Петросян долго не комментировал эти слухи.

"А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" – так подписал фотографию комик, которую разместил в социальных сетях. В комментариях фанаты поздравили Петросяна сразу и с юбилеем, а также – с рождением сына.

Евгений Петросян со своим сыном (Фото: instagram.com/petrosyanevgeny)

Напомним, ранее мы писали о том, что у Евгения Петросяна роман с 29-летней ассистенткой.

А также рассказывали о том, что Евгений Петросян и Елена Степаненко прокомментировали свой развод.