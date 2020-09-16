Петросян став батьком у 74 роки: з'явилося фото малюка

Євген Петросян став батьком і у свій день народження комік офіційно підтвердив цю інформацію. Він розмістив фото маленького сина на своїй сторінці в Instagram і повідомив, як звуть спадкоємця.

Інформація про те, що Тетяна Брухунова народила Євгену сина, з'явилася ще навесні 2020 року. Однак пара ретельно оберігала своє особисте життя від стороннього втручання та інформацію про народження спадкоємця вони не підтвердили, але і не стали спростовувати. Також з'явилася інформація про те, що в цей же період часу Євген Петросян став прадідусем.

У його дочки від першого шлюбу Вікторини є два сини – Андрій і Марко. Один з них став батьком. Вся сім'я старшої дочки Петросяна живе в США, і вони вже давно не бачились.

Роман з 31-річною Тетяною Брухуновою у Петросяна розгорівся у 2018 році. Комік розлучився з Оленою Степаненко, з якою прожив понад 30 років. Коментарі про свої стосунки з Брухуновою комік давати не став, але в ЗМІ повідомляли, що пара одружилася в кінці 2019 року.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова (Фото: instagram.com/petrosyanevgeny)

13 березня 2020 року стало відомо, що Брухунова народила сина Петросяну в одному з медичних центрів в Дубаї. Але підтвердження цієї події так і не було і Петросян довший час не коментував ці чутки.

"А ось і він – Ваган Євгенович Петросян!" – так підписав фотографію комік, яку розмістив у соціальних мережах. В коментарях фанати привітали Петросяна відразу і з ювілеєм, а також – з народженням сина.

Євген Петросян зі своїм сином (Фото: instagram.com/petrosyanevgeny)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Євгена Петросяна роман з 29-річною асистенткою.

А також розповідали про те, що Євген Петросян та Олена Степаненко прокоментували своє розлучення.