Петраков рассказал, как настраивал сборную Украины перед игрой с Францией: "они лягушек едят, а мы - нет"
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал журналистам, что он сказал своим подопечным после потери очков с Казахстаном в предыдущем поединке.
Об этом он рассказал на пресс-конференции перед матчем 5-го тура отбора Чемпионата мира-2022 против Франции.
По словам Петракова, он призвал своих подопечных не бояться соперника. Также он добавил, что все еще впереди и нужно дальше выигрывать во Франции.
"Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного - у нас еще есть игра. Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, - только французы. Они лягушек едят, мы - нет, все", - сказал Петраков.
Когда состоится матч
Украина будет принимать Францию в рамках 5-го тура квалификации на ЧМ-2022.
Матч отбора к ЧМ-2022 Украина - Франция состоится в Киеве 4 сентября. Начало - в 21:45 на НСК "Олимпийский".
Новый тренерский штаб во главе с Александром Петраковым дебютировал против Казахстана, где выездной поединок с французами в марте также завершился ничьей.
Ранее мы сообщали, что матчи Евро-2020 собрали рекордную зрительскую аудиторию.
Также показали, как выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят.