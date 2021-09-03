ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Петраков рассказал, как настраивал сборную Украины перед игрой с Францией: "они лягушек едят, а мы - нет"

Новина українською →
Пятница 03 сентября 2021 20:15
Петраков рассказал, как настраивал сборную Украины перед игрой с Францией: "они лягушек едят, а мы - нет" Александр Петраков (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал журналистам, что он сказал своим подопечным после потери очков с Казахстаном в предыдущем поединке.

Об этом он рассказал на пресс-конференции перед матчем 5-го тура отбора Чемпионата мира-2022 против Франции.

По словам Петракова, он призвал своих подопечных не бояться соперника. Также он добавил, что все еще впереди и нужно дальше выигрывать во Франции.

"Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного - у нас еще есть игра. Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, - только французы. Они лягушек едят, мы - нет, все", - сказал Петраков.

Когда состоится матч

Украина будет принимать Францию в рамках 5-го тура квалификации на ЧМ-2022.

Матч отбора к ЧМ-2022 Украина - Франция состоится в Киеве 4 сентября. Начало - в 21:45 на НСК "Олимпийский".

Новый тренерский штаб во главе с Александром Петраковым дебютировал против Казахстана, где выездной поединок с французами в марте также завершился ничьей.

Ранее мы сообщали, что матчи Евро-2020 собрали рекордную зрительскую аудиторию.

Также показали, как выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
LITE
Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно