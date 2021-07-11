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Петра и Павла 2021: эти молитвы помогут привлечь счастье и благополучие

Автор: Styler

Праздник Петра и Павла христиане будут отмечать 12 июля. В этот день заканчивается Петров пост. Это торжество посвящено апостолам Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть за свои убеждения. Этот праздник относится к числу больших церковных праздников и в этот день проводятся праздничные богослужения.

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и благополучие, христиане в этот день молятся апостолам Петру и Павлу. Какие слова молитвы самые сильные в этот день – читайте в нашем материале.

Молитва о заступничестве

О преславнии апостоли Петре и Павле, души за Христа предавшии и кровию вашею пажить Его удобрившии! Услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом зело и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся.

О сильнии! Понесите немощи наша, не отлучайтеся духом от нас, да не разлучимся в конец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас, молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и Брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь.

Благодарственная молитва

Святый верховный Апостоле Петре, каменю веры, на Христе, краеугольном камени, в Церковь исповеданием назданный! Моли, да и аз, умными помышлении и плотскими похотении всегда колеблемый, на тоемжде Христе, Камени живом, избранном, честном, верою наздан всегда совершаюся любовию в храм духовен, в священство свято, вознесити жертвы духовныя Богови Иисусу Христу.

Святый верховный Апостоле Павле, сосуде избранный Христов, благодати и славы Божия преисполненне! Моли имущаго власть над тварию Творца, да мя, ныне сосуд погубленный, сотворит Себе сосуд в честь, освящен и благопотребен,
на всякое благое уготован. Аминь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в июле 2021 года.

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