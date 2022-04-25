UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Если вы пьете так алкоголь, это может быть признаком развития слабоумия

Фото: Привычка так пить алкоголь говорит о деменции (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые пришли к выводу, что увеличение количества выпиваемого алкоголя в определенном возрасте может быть признаком развития деменции, или приобретенного слабоумия, в народе - старческого маразма.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале IOS Press.

Ученые из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили 1518 пациентов, у которых были диагностированы неврологические проблемы, такие как болезнь Альцгеймера, деменция и другие дегенеративные заболевания.

Новое исследование показало, что если кто-то начинает употреблять проблемное количество алкоголя в пожилом возрасте, это может быть признаком слабоумия.

Речь идет о нездоровом употреблении алкоголя, тяге к нему, которая развивается после 40 лет. Ученые установили связь между злоупотреблением алкоголем и некоторыми неврологическими проблемами.

"Мы обнаружили, что злоупотребление алкоголем может быть первым признаком основного неврологического заболевания, когда оно проявляется в позднем возрасте", - говорит Жорж Наасан, доктор медицинских наук, один из авторов исследования.

Сейчас ученые работают над дальнейшим исследованием проблемы, чтобы определить все факторы, побуждающие людей пристраститься к алкоголю в немолодом возрасте.

Для справки

Деменция - приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В народе деменция носит название "старческий маразм".

Ранее мы писали о популярные привычки, которые день за днем увеличивают риск развития рака.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье