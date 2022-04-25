Если вы пьете так алкоголь, это может быть признаком развития слабоумия

Ученые из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили 1518 пациентов, у которых были диагностированы неврологические проблемы, такие как болезнь Альцгеймера, деменция и другие дегенеративные заболевания.

Новое исследование показало, что если кто-то начинает употреблять проблемное количество алкоголя в пожилом возрасте, это может быть признаком слабоумия.

Речь идет о нездоровом употреблении алкоголя, тяге к нему, которая развивается после 40 лет. Ученые установили связь между злоупотреблением алкоголем и некоторыми неврологическими проблемами.

"Мы обнаружили, что злоупотребление алкоголем может быть первым признаком основного неврологического заболевания, когда оно проявляется в позднем возрасте", - говорит Жорж Наасан, доктор медицинских наук, один из авторов исследования.

Сейчас ученые работают над дальнейшим исследованием проблемы, чтобы определить все факторы, побуждающие людей пристраститься к алкоголю в немолодом возрасте.

Для справки

Деменция - приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В народе деменция носит название "старческий маразм".