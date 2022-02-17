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"Песня - объединяет!": в Киеве прошла музыкальная премия "Украинская песня года 2021"

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Київ, Четверг 17 февраля 2022 21:31
"Песня - объединяет!": в Киеве прошла музыкальная премия "Украинская песня года 2021" Фото: красная дорожка (пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года")
Автор: Илона Свиридова

В Киеве во Дворце " Украина "состоялась церемония вручения наград национальной музыкальной премии"Украинская песня года 2021".

Об этом сообщает пресс-служба музыкальной премии.

Перед началом шоу легенды украинской сцены и молодые артисты прошлись по красной дорожке, демонстрируя свои яркие образы: Тина Кароль, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Настя Каменских (NK), Верка Сердючка, Сергей Бабкин, Таюнэ, Павел Зибров и Анна Тринчер, Артем Пивоваров, Анна Буткевич, Gena VITER, Alina Poplavska, Мята, группы Mozgi, Kazka, "Антитела", а также Михаил Поплавский и Олег Винник

"Юбилейная (1991-2021 гг.) национальная музыкальная премия "Украинская песня года", приуроченная к 30-летию независимости Украины. Сегодня мы награждаем лучших исполнителей страны, создающих уникальную украинскую музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире, кто своим многолетним творчеством с национальными традициями, этникой, любовью к родному краю и музыке, стал легендой и примером для многих поколений. Украинцы - самая поющая нация в Европе", - отметил генеральный продюсер, владелец ТМ "Украинская песня года" Михаил Поплавский.

&quot;Песня - объединяет!&quot;: в Киеве прошла музыкальная премия &quot;Украинская песня года 2021&quot;

В свою очередь Олег Винник добавил, что проект такого масштаба - уникальный и единственный в Украине.

"Я благодарен, что причастен к этому проекту. Это так круто собрать на одной сцене самые лучшие песни за 30 лет. Я хочу, чтобы эта премия была всегда. Счастлив, что современные украинские артисты, рок-певцы, рэперы, представители разных жанров продолжают украинскую песню. Артисты искренне передают свои чувства на родном языке, делают это стильно, современно. Пусть преуспевает "Украинская песня года"! Это так круто - иметь в своей стране, на своей земле такую премию", - сказал Олег Винник.

&quot;Песня - объединяет!&quot;: в Киеве прошла музыкальная премия &quot;Украинская песня года 2021&quot;

Специально для церемонии построили высокотехнологичную сцену-трансформер в виде лестницы. В оформлении впервые использовали мировую новинку – систему MADRIX, огромные светодиодные LED-экраны, лазерное и световое шоу. Каждый номер отличался уникальной постановкой.

Режиссером этого масштабного действа в очередной раз стала выпускница КНУКиИ Катя Царик. Кстати, на сцене в этот вечер было много звездных выпускников вуза. Ведущий церемонии Григорий Решетник, развлекавший зрителей вместе с Лилией Ребрик, уже преподает в Университете культуры.

Неожиданная пара ведущих Михаил Поплавский и Тина Кароль поражали шутками и теплым общением со зрителями и искренностью.

&quot;Песня - объединяет!&quot;: в Киеве прошла музыкальная премия &quot;Украинская песня года 2021&quot;

Поп-дива несколько раз выходила на сцену, меняя яркие сексуальные платья, и сорвала овации своим выступлением. Певица получила награду в номинации "Легенда украинской песни".

"Можно много блуждать по миру, но в один прекрасный момент понимаешь, что ты действительно любишь. Все зависит от нас, мы - сильная нация, которая может сделать себя сама, и быть счастливой", - проговорила Тина со сцены.

Награду "Легенда украинской песни" также получили Наталья Могилевская, Олег Винник, Михаил Поплавский, Верка Сердючка, Ирина Билык.

&quot;Песня - объединяет!&quot;: в Киеве прошла музыкальная премия &quot;Украинская песня года 2021&quot;

Наталья Могилевская исполнила попурри, которое впервые представила на концерте ко Дню Независимости на "Олимпийском".

"Оставила только радостные, легкие, приятные композиции, чтобы поднять людям настроение. И мне очень приятно знать, что я не только подруга Михаила Поплавского, но и преподаватель его университета. То, что он делает для Украины, очень важно. На его мероприятиях всегда представлены три-четыре поколения артистов. Это и открытие новых имен, и уважение к легендам эстрады. Он объединяет современность и традиции, развивает украинский шоу-бизнес", - поделилась Могилевская за кулисами.

Верка Сердючка сорвала аплодисменты одним лишь появлением на сцене и порадовала зрителей премьерой - первой за 20 лет украиноязычной песней "Есть предложение".

"Михаил Михайлович - один из немногих в нашей стране, кто действительно в течение многих лет популяризирует украинскую песню, преподносит ее к новым высотам. Благодаря ему на телевидении появилось много проектов, где артисты исполняют композиции на родном языке, и это заслуживает большого уважения. Я счастлива и горда тем, что получила награду в этом проекте как легенда украинской песни", - подчеркнула Верка Сердючка.

&quot;Песня - объединяет!&quot;: в Киеве прошла музыкальная премия &quot;Украинская песня года 2021&quot;

В номинации "Гордость украинской песни" победителем стала группа MOZGI, которые вместе с Потапом выполнил казачье попурри. Настю Каменских (NK) наградили за хит "Почуття". Певица поразила новой лирической песней и невероятной постановкой номера. Его зрители впервые увидят во время трансляции.

Павел Зибров и Анна Тринчер зажигали дуэтом с песней "Бабочки/пчелы". Как рассказал народный артист, ему интересно сотрудничать с молодыми исполнителями, перенимать современные тренды и делиться опытом.

"Хорошо, что наш шоу-бизнес развивается, хорошо, что есть, кого учить и кому передавать украинскую песню", - добавил народный артист.

&quot;Песня - объединяет!&quot;: в Киеве прошла музыкальная премия &quot;Украинская песня года 2021&quot;

Группа "Антитела" получила награду за исполнение песни "Стань". "Если мы вместе в такой день, в хорошем настроении, сильные и улыбающиеся, все у нас будет хорошо", - подчеркнул солист Тарас Тополя.

KAZKA отметили за исполнение песни "Мята", а DZIDZIO - за "Маричку".

Награды в номинации "Надежда украинской песни" получили популярные молодые исполнители: Wellboy за исполнение песни "Вишни", Артем Пивоваров ("Мираж"), Сергей Бабкин ("Она знает"), Анна Буткевич ("Грех имею"), Таюне ("Похожая на цветок"), Gena VITER и группа "КАМЕНЦА" ("Поляна"), Мята ("КРАСКИ"), Alina Poplavska ("Опять твоя").

&quot;Песня - объединяет!&quot;: в Киеве прошла музыкальная премия &quot;Украинская песня года 2021&quot;

Как акцентировали организаторы премии - Михаил Поплавский и Олег Винник - главной целью является популяризация украинской песни и украиноязычных артистов: как легенд отечественной эстрады, так и молодых и перспективных исполнителей, а также поэтов и композиторов.

"Украинская песня - это то, что нас объединяет, это наша душа и сила. Песней признаются в любви, прославляют красоту своей страны, поднимают боевой дух. Сегодня, как никогда, нам нужно поддерживать свое, вдохновлять молодежь. И я делаю все для того, чтобы украинская песня была модной, современной, чтобы звучала по всему миру. В каждой песне - история нашей страны, ее традиции, стремление к самоопределению, любовь к родному краю, оптимизм и вера в великое будущее Украины. Я счастлив, что сегодня на сцене звучат легендарные песни талантливых украинских композиторов и поэтов-песенников, которые писали и пишут об Украине и для Украины. Без собственной песни, языка и культуры нет нации. Держим вместе украинскую волну! Слава Украине!" - сказал Михаил Поплавский. На сцене он поразил новыми постановками на свои хиты "Счастье есть" и "Обречен на любовь".

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