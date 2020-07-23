Песня для NASA только начало: Sysuev презентовал новый летний сингл

Sysuev (фото: пресс-служба певца)

Украинский артист Sysuev выпустил новую песню "Can't Resist U"

Если кто-то и не изменяет себе среди украинских артистов - это Sysuev. Выстрелив более года назад с альбомом "Good Life" и доведя свою безграничную любовь к Hip-Hop и R&B музыки, артист продолжает бороздить просторы этих музыкальных стилей.

Новый сингл "Can Resist U" трудно отнести к House R&B предыдущих релизов артиста, но так или иначе он остается в пределах жанра. Sysuev демонстрирует свой легко узнаваемый фальцет, который долгое время считается его визитной карточкой. Смесь традиционного Hip-Hop инструментала, сладкого вокала артиста и дэнс-дропа с яркими сэмплами добавляют необходимую красочность, переводя трек с разряда банальной баллады для девушек в мощный R&B трек в лучших традициях.

"Однажды на баскетбольной тренировке ко мне подошёл битмейкер Chillinwith и сказал, прикольно ты фальцетом поёшь, слышал твои R&B баллады, они классные, послушай, у меня просто улётный бит под твой стиль, будет круто. Я ему ответил, что это классная идея и в таком случае необходимо делать коллаборацию. Неделю мы обменивались в Telegram идеями относительно песни, бита и затем на студии в DJ Kodzu за несколько часов записали и свели новый сингл. Приятно, когда результат и быстрый, и качественный. Всегда бы так", - рассказывает Sysuev.

Итак, мы видим, что Sysuev снова поймал интересную музыкальную волну, а у ценителей Hip-Hop жанра есть хороший повод добавить в свой плейлист новый сингл артиста "Can Resist U". Поддержкой сингла выступил клип, сделанный совместно с Delta Arthur, который интересно смонтировал видео с нескольких недавних выступлений Sysuev на музыкальных фестивалях и в ночных клубах.

Sysuev выпустил клип "Can't Resist U"

Напомним, что прошлый сингл артиста "Another Chance" о космических баталиях, получил позитивный сигнал от офиса NASA и обещание передать его астронавтам для вдохновения в работе.