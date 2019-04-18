Песня для кабарэ? Лободу раскритиковали за странную композицию

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода нарвалась на жесткую критику

Светлана Лобода, которая привыкла эпатировать и шокировать публику, снова нарвалась на критику пользователей из-за странного образа. Соответствующее фото звезда опубликовала в социальной сети Instagram.

Лобода анонсировала выход новой песни, опубликовав тизер к песне. В анимационном ролике звезда в черной широкополой шляпе прикуривает пулю от горящей розы.

Подписчикам показалось, что на данном снимке Лобода похожа на Maruv. Некоторые также сравнили с Мадонной. Касательно песни - некоторым она показалась странной и неинтересной:

Песня для кабарэ.

Когда я слышала только минус, мне больше нравилось. Со словами какая то ерунда.

На Марув смахивает...

Также ранее Лобода снялась в черной одежде и широкополой шляпе. Под фото исполнительница оставила эмоджи-разбитое сердце:

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

У некоторых пользователей данный снимок вызвал вопросы. Например, почему Лобода именно так подписала свой снимок. Поклонники подозревают, что у артистки в личной жизни произошла неприятность:

Черная вдова.

Какой-то траурный прикид.

Тилль видать, бросил.

Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.