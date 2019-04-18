Песня для кабарэ? Лободу раскритиковали за странную композицию

Лобода нарвалась на жесткую критику
Светлана Лобода, которая привыкла эпатировать и шокировать публику, снова нарвалась на критику пользователей из-за странного образа. Соответствующее фото звезда опубликовала в социальной сети Instagram.
Лобода анонсировала выход новой песни, опубликовав тизер к песне. В анимационном ролике звезда в черной широкополой шляпе прикуривает пулю от горящей розы.
Подписчикам показалось, что на данном снимке Лобода похожа на Maruv. Некоторые также сравнили с Мадонной. Касательно песни - некоторым она показалась странной и неинтересной:
Также ранее Лобода снялась в черной одежде и широкополой шляпе. Под фото исполнительница оставила эмоджи-разбитое сердце:
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
У некоторых пользователей данный снимок вызвал вопросы. Например, почему Лобода именно так подписала свой снимок. Поклонники подозревают, что у артистки в личной жизни произошла неприятность:
Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.
Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.