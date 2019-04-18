Пісня для кабаре? Лободу розкритикували за дивну композицію

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода нарвалася на жорстку критику

Світлана Лобода, яка звикла епатувати і шокувати публіку, знову натрапила на критику користувачів через дивний образ. Відповідне фото зірка опублікувала у соціальній мережі Instagram.

Лобода анонсувала вихід нової пісні, опублікувавши тизер до пісні. В анімаційному ролику зірка в чорному капелюсі прикурює кулю від палаючої троянди.

Підписникам здалося, що на даному знімку Лобода схожа на Maruv. Деякі також порівняли з Мадонною. Щодо пісні - деяким вона здалася дивною та нецікавою:

Пісня для кабаре.

Коли я чула тільки мінус, мені більше подобалося. Зі словами якась дурня.

На Марув схожа...

Також раніше Лобода знялася у чорному одязі й капелюсі. Під фото виконавиця залишила емоджі-розбите серце:

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

У деяких користувачів даний знімок викликав питання. Наприклад, чому Лобода саме так підписала свій знімок. Шанувальники підозрюють, що у артистки в особистому житті сталася неприємність:

Чорна вдова.

Якийсь траурний прикид.

Тілль мабуть, покинув.

Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно коментували користувачі соціальних мереж.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.