Песни Кузьмы Скрябина пытаются присвоить: его мать записала обращение

Выяснилось, что на некоторые видеоклипы на YouTube-канале Кузьмы начали появляться жалобы о нарушении авторских прав.

"На YouTube-канале, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records отправил 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео – по тем, которые были недавно размещены, так и на те, что были опубликованы ранее еще самим Андреем. В большинстве – это клипы на оригинальные песни, – рассказала мама артиста.

Отметим, что из-за жалоб канал певца может быть заблокирован.

"Как можно такое допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой еще при жизни, был заблокирован из-за рейдерства Moon Records?" – изумилась Ольга Кузьменко.

Мама Кузьмы обвинила владельца лейбла Moon Records Андрей Пасичника в сокрытии информации о начислениях по авторским и смежным правам. Из-за этого сейчас открыто уголовное производство.

Ольга не понимает, почему через 7 лет после смерти ее сына Пасичник претендует на авторство песен Кузьмы.

"Почему именно сейчас – через 23 года после прекращения участия в группе и на седьмой годовщине смерти Андрея вы претендуете на авторство песен? Чего вы не заявляли о нем, когда был жив Андрей, везде исполнял свои песни и ничего не скрывая? Почему тогда не выдавали никому лицензии на свои права и не обращались в суд по их признанию?" – задала вопрос Ольга.

Ответ Пасичника

"Мы долгие годы сотрудничали с Андреем, у нас всегда были прекрасные отношения, мы заплатили значительные авансы, и до последнего выплачивали роялти. Все подтверждено документами, которые мы предоставили Вашим представителям. Прошу Вас не дезинформировать общественность. В вопросе справедливого распределения авторского вознаграждения нет места эмоциям", - написал Пасичник в комментарии Ольге.

Также он рассказал, что за два месяца до предполагаемого удаления музыки компания проинформировала о вероятных проблемах директор ТОВ "Кузьма Скрябін". Владелец лейбла уверяет, что все очень сложно.