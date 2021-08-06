Пісні Кузьми Скрябіна намагаються привласнити: його мати записала звернення

З'ясувалося, що на деякі відеокліпи на YouTube-каналі Кузьми почали з'являтися скарги про порушення авторських прав.

"На YouTube-каналі, який був створений моїм сином ще за життя, Moon Records відправив 38 скарг про порушення авторських прав на різні відео – по тих, які були недавно розміщені, так і на ті, що були опубліковані раніше ще самим Андрієм. У більшості - це кліпи на оригінальні пісні", - розповіла мама артиста.

Відзначимо, що через скарги канал співака може бути заблокований.

"Як можна таке допустити, щоб канал, створений Кузьмою ще за життя, був заблокований через рейдерство?"- здивувалася Ольга Кузьменко.

Мама Кузьми звинуватила власника лейблу Moon Records Андрій Пасічника в приховуванні інформації про нарахування за авторськими та суміжними правами. Через це зараз відкрито кримінальне провадження.

Ольга не розуміє, чому через 7 років після смерті її сина Пасічник претендує на авторство пісень Кузьми.

"Чому саме зараз - через 23 роки після припинення участі в групі і на сьомій річниці смерті Андрія ви претендуєте на авторство пісень? Чого ви не заявляли про нього, коли був живий Андрій, скрізь виконував свої пісні та нічого не приховуючи? Чому тоді не видавали нікому ліцензії на свої права і не зверталися до суду за їх визнанням?"- поставила запитання Ольга.

Відповідь Пасічника

"Ми довгі роки співпрацювали з Андрієм, у нас завжди були прекрасні відносини, ми заплатили значні аванси, і до останнього виплачували роялті. Все підтверджено документами, які ми надали Вашим представникам. Прошу вас не дезінформувати громадськість. У питанні справедливого розподілу авторської винагороди немає місця емоціям", - написав Пасічник у коментарі Ользі.

Також він розповів, що за два місяці до передбачуваного видалення музики компанія поінформувала про ймовірні проблеми директор ТОВ "Кузьма Скрябін". Власник лейблу запевняє, що все дуже складно.