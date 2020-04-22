Песчаная буря сделала из региона Украины "африканскую пустыню": шокирующее видео

В Житомирской области поля превратились в пустыню (коллаж РБК-Украина)

Пылевая буря изменила поля в Житомирской области до неузнаваемости

Песчаная буря в Житомирской области превратила поля в "африканскую пустыню". Природное явление происходило в этих краях 16 апреля. В результате Полесье и северная часть Лесостепи оказались полностью засыпаны песком и пылью. Видео и фотографии с этой территории опубликовал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"Еще одна беда, которая постигла этой весной Полесье, кроме пожаров - песчаные бури. Из-за уничтожения лесов и лесополос, а также из-за засухи, ветер поднимает в воздух и переносит облака песка, который затем покрывает все вокруг", - описал происходящее журналист.

По словам Казанского, сейчас поля в Малинском районе напоминают пустыню Сахару. Он выразил сожаление и пожалел людей, которые живут в этом регионе.

"Выглядит это довольно дико. Надо срочно браться за экологию, потому что если так пойдет дальше, страна превратится в сплошную выжженную и засыпанную песком пустыню", - написал Казанский.

Малинский район засыпало песком (фото: facebook.com/den.kazansky)

В Малинском районе Житомирской области песчаная буря засыпала поля (видео: facebook.com/den.kazansky)

Как мы ранее писали, в Чернобыльской зоне отчуждения песчаная буря раздула пожары.