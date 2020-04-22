Піщана буря зробила з регіону України "африканську пустелю": шокуюче відео

У Житомирській області поля перетворилися на пустелю (колаж РБК-Україна)

Пилова буря змінила поля в Житомирській області до невпізнання

Піщана буря в Житомирській області перетворила поля на "африканську пустелю". Природне явище відбувалося в цих краях 16 квітня. В результаті Полісся та північна частина Лісостепу виявилися повністю засипані піском та пилом. Відео і фотографії з цієї території опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Казанський.

"Ще одна біда, яка спіткала цієї весни Полісся, крім пожеж - піщані бурі. Через знищення лісів і лісосмуг, а також через посуху, вітер піднімає в повітря і переносить хмари піску, який потім покриває всі навколо", - описав те, що відбувається журналіст.

За словами Казанського, зараз поля в Малинському районі нагадують пустелю Сахару. Він висловив жаль і пожалів людей, які живуть у цьому регіоні.

"Виглядає це досить дико. Треба терміново братися за екологію, тому що якщо так піде далі, країна перетвориться на суцільну випалену і засипану піском пустелю", - написав Казанський.

Малинський район засипало піском (фото: facebook.com/den.kazansky)

В Малинському районі Житомирської області піщана буря засипала поля (відео: facebook.com/den.kazansky)

Як ми раніше писали, у Чорнобильській зоні відчуження піщана буря підняла пожежі.