Пес Патрон, Героям Слава, Москва палає: Укрпочта объявила голосование за новые марки

Укрпочта объявила голосование за новые патриотические марки после небывалой популярности марки "Русский военный корабль". Отдать свой голос за понравившийся эскиз можно до 21 мая включительно.

Об этом предприятие сообщило на своей официальной странице.

Как проголосовать за марку

На странице в Facebook вы можете выбрать одну из предложенных тем и лайкнуть фото с ней. Та тема, которая соберет больше голосов, будет использована в следующем почтовом выпуске. Он планируется уже в июне-июле.

Также голосование будет проходить также в приложении"Дия" и других соцсетях Укрпочты: Instagram и Telegram.

Поэтому голоса будут учтены из всех официальных источников и объявлены 22 мая.

"Мы хотим, чтобы такой народный выбор стал хорошей традицией для украинцев, которые могут приобщиться к созданию современного филателистического искусства в Украине", - сказано в сообщении Укрпочты.

Новые темы для выбора

Всего украинцам предлагаются пять эскизов новых марок.

Новые темы для марок Укрпочты (facebook.com/ukrposhta)