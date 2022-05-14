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Пес Патрон, Героям Слава, Москва палає: Укрпошта оголосила голосування за нові марки

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Субота 14 травня 2022 12:16
Пес Патрон, Героям Слава, Москва палає: Укрпошта оголосила голосування за нові марки Укрпошта пропонує голосувати за нові марки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрпошта оголосила голосування за нові патріотичні марки після небувалої популярності марки "Російський військовий корабель". Віддати свій голос за вподобаний ескіз можна до 21 травня включно.

Про це підприємство повідомило на своїй офіційній сторінці.

Як проголосувати за марку

На сторінці в Facebook ви можете вибрати одну із запропонованих тем і лайкнути фото з нею. Та тема, яка збере більше голосів, буде використана в наступному поштовому випуску. Він планується вже в червні-липні.

Також голосування проходитиме також у додатку "Дія" та інших соцмережах Укрпошти: Instagram і Telegram.

Тому голоси будуть враховані з усіх офіційних джерел і оголошені 22 травня.

"Ми хочемо, щоб такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до створення сучасного філателістичного мистецтва в Україні", - сказано в повідомленні Укрпошти.

Нові теми для вибору

Всього українцям пропонуються п'ять ескізів нових марок.

Пес Патрон, Героям Слава, Москва палає: Укрпошта оголосила голосування за нові маркиПес Патрон, Героям Слава, Москва палає: Укрпошта оголосила голосування за нові маркиПес Патрон, Героям Слава, Москва палає: Укрпошта оголосила голосування за нові маркиПес Патрон, Героям Слава, Москва палає: Укрпошта оголосила голосування за нові маркиПес Патрон, Героям Слава, Москва палає: Укрпошта оголосила голосування за нові маркиНові теми для марок Укрпошти (facebook.com/ukrposhta)

Як ми раніше писали, Укрпошта почне продавати мерч з кораблем.

Також ми повідомляли, що в Укрпошті розглядають нові варіанти військових марок-які є варіанти.

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