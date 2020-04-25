Во Львовской области военных подозревают в продаже запчастей к вертолетам

Фото: проведение обысков (gp.gov.ua)

Убытки составляют около 30 тысяч долларов

Военная прокуратура Львовского гарнизона разоблачила должностных лиц двух воинских частей, обслуживающих авиационную технику Вооруженных сил Украины, в хищении имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что военнослужащие, ответственные за учет и надлежащую сборку вертолетов Ми-8 и Ми-24, действуя в составе преступной группы с гражданскими, наладили механизм фиктивного списания имущества. Военные реализовывали дорогостоящие запчасти представителям различных коммерческих структур.

"Сейчас проводятся обыски по месту службы и проживания должностных лиц. Во время обысков изъято 3500 долларов, похищенные запчасти к авиационной технике, документы и другие вещественные доказательства", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что общая сумма ущерба, нанесенного воинским частям в результате незаконной деятельности, составляет около 30 тысяч долларов. Военным было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка СБУ уличила должностных лиц Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" в хищении государственных средств во время закупки запчастей сомнительного качества. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 УК Украины.