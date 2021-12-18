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Вже не перший в Україні: Голубовська розповіла про пацієнта з Омікроном

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Субота 18 грудня 2021 14:40
Вже не перший в Україні: Голубовська розповіла про пацієнта з Омікроном Фото: Ольга Голубовська, заслужений лікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні зафіксовано випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон" у пацієнта, який повернувся з подорожі до ОАЕ. Виявляється, чоловік вже хворів на COVID-19 раніше, розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Про це 18 грудня передає УНН.

Вона зазначила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці "Оберіг" , а варіант "Омікрон" вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу"

"Цей пацієнт вже раніше хворів на коронавірусну інфекцію десь кілька місяців тому, а зараз він приїхав з ОАЕ, і знову у нього підвищилася температура тіла до досить високих цифр, знову він захворів, але сам перебіг захворювання у нього не важкий і він знаходиться під наглядом, хоча виписався вже зі стаціонару", - розповіла Голубовська.

Медики вже дали пацієнту рекомендації, і тепер спостерігатимуть "чим це все закінчиться", додала вона.

При цьому Голубовська зазначила, що це вже не перший випадок Омікрона в Україні, при цьому закликала не панікувати.

"Лікарі вже бачать, як починають хворіти пацієнти по другому разу, і це зрозуміло, тому що Омікрон, якщо ми говорили, що Дельта заразний варіант, набагато більш заразний, ніж попередні, то цей ще більш заразний, ніж Дельта", - звернула увагу заслужений лікар України.

Голубовська наголошує, що цей варіант "поки що не показує тяжчі випадки захворювання".

"Навпаки, поки всі випадки досить не важкі. Ми бачимо на сьогоднішній день як пацієнти, які мають високі титри антитіл, особливо коли поствакцинальні антитіла, дуже високі титри по кілька тисяч, проте теж хворіють, але хворіють поки що не важко", - розповіла лікар.

Вона висловила надію, що ситуація не змінюватиметься, якщо не станеться "якихось спонтанних мутацій".

"Але за тими повідомленнями, які ми спостерігаємо і в усьому світі, цей варіант, так, викликає вибухові поширені випадки захворювання, але саме воно протікає не важко", - розповіла Голубовська.

Як повідомлялося, раніше лікар назвала небезпечні ознаки після перенесеного COVID-19 без симптомів і пояснила, що сигналізує про необхідність пройти комплексне обстеження.

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Ольга Голубовская Омикрон Коронавірус
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