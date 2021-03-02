UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Первый космический отель откроется в 2027 году: как он будет выглядеть

Автор: Анна Шиканова

В 2025 году Orbital Assembly Corporation начнет строительство первого в истории космического отеля – на станции Voyager. Он будет размещен на низкой околоземной орбите, и его вместительность составит до 400 гостей.

Детали о первом космическом отеле рассказали в материале New York Post.

Станция, на которой будет размещен отель, будет иметь форму кольца, и оно будет вращаться для создания искусственной гравитации. Номера будут располагаться в специальных капсулах, и общая вместительность отеля составит до 400 туристов.

На территории отеля будут размещены кинотеатры, бары, рестораны с видом на Землю, библиотека, концертная площадка, спа-центр и тренажерный зал. Часть космического объекта будут занимать помещения для экипажа, воздуха, воды и электроэнергии.

Компания надеется продать части отеля заинтересованным лицам, в том числе и правительственным учреждениям, которые смогут использовать помещения для учебного центра или арендодателям, которые захотят иметь постоянные апартаменты на борту.

Круг будет вращаться вокруг земного шара каждые 90 минут, а эти вращения будут создавать искусственную гравитацию. Стоимость данного строительства на данный момент не сообщается.

До начала строительства планируется провести испытания, связанные с гравитацией. Для этого будет использован робот под названием Star. Без гравитации люди не смогут находиться на космической станции в течении длительного времени.

Как будет выглядеть первый отель в космосе

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядят самые необычные отели для незабываемого отдыха.

А также рассказывали о том, что в 2021 году Украина построит и запустит в космос свой спутник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины космос
Читайте также
Турция планирует совершить миссию на Луну. Уже разрабатывается ракета
NASA о возвращении людей на Луну в 2024: это больше не реально
Прогноз погоды