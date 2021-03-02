Перший космічний готель відкриється в 2027 році: як він буде виглядати

Станція, на якій буде розміщений готель, буде мати форму кільця, і воно буде обертатися для створення штучної гравітації. Номери будуть розташовуватися в спеціальних капсулах, і загальна місткість готелю складе до 400 туристів.

На території готелю будуть розміщені кінотеатри, бари, ресторани з видом на Землю, бібліотека, концертний майданчик, спа-центр і тренажерний зал. Частину космічного об'єкта будуть займати приміщення для екіпажу, повітря, води та електроенергії.

Компанія сподівається продати частині готелю зацікавленим особам, у тому числі й урядовим установам, які зможуть використовувати приміщення для навчального центру або орендодавцям, які захочуть мати постійні апартаменти на борту.

Коло буде обертатися навколо земної кулі кожні 90 хвилин, а ці обертання будуть створювати штучну гравітацію. Вартість даного будівництва на цей момент не повідомляється.

До початку будівництва планується провести випробування, пов'язані з гравітацією. Для цього буде використаний робот під назвою Star. Без гравітації люди не зможуть перебувати на космічній станції протягом тривалого часу.

Як виглядатиме перший готель в космосі