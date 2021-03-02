Перший космічний готель відкриється в 2027 році: як він буде виглядати

У 2025 році Orbital Assembly Corporation почне будівництво першого в історії космічного готелю – на станції Voyager. Він буде розміщений на низькій навколоземній орбіті, і його місткість складе до 400 гостей.
Деталі про перший космічний готель розповіли в матеріалі New York Post.
Станція, на якій буде розміщений готель, буде мати форму кільця, і воно буде обертатися для створення штучної гравітації. Номери будуть розташовуватися в спеціальних капсулах, і загальна місткість готелю складе до 400 туристів.
На території готелю будуть розміщені кінотеатри, бари, ресторани з видом на Землю, бібліотека, концертний майданчик, спа-центр і тренажерний зал. Частину космічного об'єкта будуть займати приміщення для екіпажу, повітря, води та електроенергії.
Компанія сподівається продати частині готелю зацікавленим особам, у тому числі й урядовим установам, які зможуть використовувати приміщення для навчального центру або орендодавцям, які захочуть мати постійні апартаменти на борту.
Коло буде обертатися навколо земної кулі кожні 90 хвилин, а ці обертання будуть створювати штучну гравітацію. Вартість даного будівництва на цей момент не повідомляється.
До початку будівництва планується провести випробування, пов'язані з гравітацією. Для цього буде використаний робот під назвою Star. Без гравітації люди не зможуть перебувати на космічній станції протягом тривалого часу.
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