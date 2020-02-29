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Первый день весны накроет Украину лютой непогодой: карта

STYLERЖизнь    29.02.2020 - 21:30
Первый день весны накроет Украину лютой непогодой: карта
Погода в Украине 1 марта (фото: РБК-Украина)

Погода в первые дни весны удивит украинцев осадками и температурными качелями

Погода в Украине в марте готовит осадки и ночные заморозки, при этом дожди, иногда с мокрым снегом, к четвергу накроют почти всю территорию страны. Согласно прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра на первые пять дней весны, непростая погода начнется уже с первого числа для Запада, а затем ореол ливней расширится и на другие регионы.

В то же время температура воздуха в дневное время будет подниматься до +10... +12 градусов, а ночью опускаться до -4 градусов (на Востоке).

1 марта дожди и мокрый снег прогнозируется на Волыни, Закарпатье и во Львовской области - в других регионах ожидается схая солнечная погода.

Эксперты из Gismeteo предупреждают, что в западных и восточных областях в первый день весны вероятен снег.

В северных и центральных областях будет облачно и сухо, столбики термометров в течение суток будут колебаться от -3 до +10 градусов.

В столице весна начнется без осадков, вероятна небольная облачность. В Киеве днем прогнозируется до +9 градусов, а ночью до -2 градусов.

Первый день весны накроет Украину лютой непогодой: карта

Карта погоды 1 марта в Украине (Фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 2 марта, дожди значительно усилятся и накроют весь Запад, включая северные области и Киев.

При этом температура воздуха будет повышаться и "минуса" ожидаются только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях ночью. На всей остальной части Украины в темное время суток термометры покажут от +2 до +5 градусов. Днем по стране прогнозируется в среднем от +7 до +12 градусов.

Первый день весны накроет Украину лютой непогодой: карта

Карта погоды 2 марта в Украине (Фото: meteo.gov.ua)

3 марта погода преподнесет украинцам приятный сюрприз - значительно потеплеет, а дожди прекратятся везде, кроме Закарпатья.

Теплее всего будет в Одессокй области - до +16 градусов днем. Ночью же температура воздуха не будет опускаться ниже +2 градусов.

Первый день весны накроет Украину лютой непогодой: карта

Карта погоды 3 марта в Украине (Фото: meteo.gov.ua)

4 марта снова вернутся дожди - осадки ожидаются во всех западных областях. На остальной территории Украины будет солнечно и сухо.

Температура воздуха останется такой же.

Первый день весны накроет Украину лютой непогодой: карта

Карта погоды 4 марта в Украине (Фото: meteo.gov.ua)

5 марта осадки распространятся почти на всю Украину. Регионы, которые не зальет дождями, будут Житомирская, Киевская, Харьковская, Луганская, Донецкая области и Автономная республика Крым.

Как и днем ранее, температура воздуха не поменяется.

Первый день весны накроет Украину лютой непогодой: карта

Карта погоды 5 марта в Украине (Фото: meteo.gov.ua)

Как сообщалось ранее, в Украину идет аномальная погода с сильными перепадами температуры.

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Новости Украины Гидрометцентр
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