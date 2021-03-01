С первым днем весны: лучшие поздравления, картинки и видео-открытки

Поздравления в стихах

Пришла весна, а это значит,

Что расцветает все вокруг,

Что станут дни светлей и ярче,

Скорее улыбнись, мой друг!



Тебе весенние мотивы

Пусть напевают соловьи!

Желаю много позитива,

Удачи, счастья и любви!

Пусть весна откроет краски,

И согреет вас теплом,

И прекрасно, словно в сказке,

Станет зелено кругом!



Чтоб с весною вдохновение,

С каждым делом к вам пришло,

И прекрасным настроение,

Ежечасно быть могло!

Зима прошла, пора настала

Всем пробудиться ото сна!

Желаю доброго начала,

Пора любви, пришла весна!



Пускай растают все сомнения

На солнце ярком, словно снег!

Пускай пробудет птичье пение

Для счастья маленький побег!

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!



Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

Поздравления в картинках

Поздравления с весной в картинках

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