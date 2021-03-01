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З першим днем весни: найкращі вітання, картинки та відео-листівки

Автор: Styler

1 березня в Україні настала довгоочікувана, хоча поки що календарна весна. Привітайте своїх рідних і близьких і подаруйте їм весняний настрій.

Styler зібрав найкращі вітання і картинки з першим днем весни.

Привітання у віршах

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

Нехай перший пролісок подарує ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає нам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

Вже тане сніг, біжать струмки,

В вікно повіяло весною.

Засвищуть скоро солов’ї,

І ліс одягнеться листвою!

Всміхається неба блакить,

Тепліше, яскравіше сонце стало.

Хай буде щастя в домі й сміх!

Бажаю, щоб все зле пропало!

Привітання в картинках

Привітання з весною в картинках

Відео-листівки

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, де буде тепліше всього в перший день весни.

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