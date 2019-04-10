Первые весенние грозы: синоптики рассказали, где ожидаются осадки

Погода в Украине в среду, 10 апреля, будет неблагоприятной почти во всех областях Украины. Сухо будет только в нескольких областях на востоке страны. В некоторых регионах ожидаются первые весенние грозы. Об этом информирует сайт Украинского гидрометцентра.

Погода на востоке Украине будет благоприятной. В Харьковской, Луганской и Донецкой области будет сухо, ночью +7 +9 градусов, днем ожидается +19 +22 градуса. В Днепре и Полтаве пройдет небольшой дождь. Ночью +7 +9 градусов, днем от +19 до +22 градусов.

На юге пройдут дожди, в Одессе и Николаеве возможна гроза. Ночью в регионе +7 +10 градусов, днем воздух прогреется до +16 +20 градусов.

В Крыму пройдет небольшой дождь. Ночью +7 +9 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

В северных областях синоптики обещают дождливую погоду. Ночью +7 +9 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

На западе весь день будет идти дождь и синоптики прогнозируют небольшое похолодание. Ночью от +4 до +7 градусов, в Ужгороде до +9 градусов. Днем столбики термометров покажут +9 +13 градусов, на Закарпатье до +17 +19 градусов. Гроза ожидается только в Винницкой области.

В центральной части страны будет тепло, однако ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Ночью +7 +9 градусов, днем воздух прогреется до +19 +22 градусов.

В столице 10 апреля пройдет дождь и опустится температура воздуха. Ночью 8 +10 градусов. Днем потеплеет до +15 +17 градусов.

Погода в Украине 10 апреля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о том, что Украину накроют ливни и грозы.

А также мы рассказывали о том, каким областям больше всего не повезет с погодой в среду, 10 апреля.