Первые весенние грозы: синоптики напугали прогнозом погоды на выходные

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине готовит неприятный сюрприз жителям нескольких областей

Погода в Украине на праздничных выходных порадует далеко не всех жителей страны. По прогнозу синоптиков, в воскресенье 8 марта, ожидаются первые весенние грозы в центральных и южных областях. Кратковременные дожди пройдут на севере и западе Украины.

На востоке страны ожидается сухая погода с переменчивой облачностью. Гроза может пройти только в Полтавской области. Ночная температура составит +4 +6 градусов, днем будет тепло, от +13 до +17 градусов.

В южных областях пройдут грозы, сухо будет только в Крыму и Херсонской области. Ночью ожидается от +5 до +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 +12 градусов в Одессе до +14 +16 градусов в остальных южных областях.

Северные области накроет дождями, местами возможны ливни. Ночью +4 +6 градусов, днем будет прохладно, от +8 до +10 градусов.

На западе сухо будет только во Львове и на Волыни, в остальных городах синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха будет колебаться от +2 до +5 градусов, днем ожидается от +6 до +11 градусов.

В центральной части страны пройдут сильные грозы. Ночью +4 +6 градусов, днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.

В Киеве 8 марта ожидается сильный дождь. Ночная температура составит +4 +6 градусов, днем воздух прогреется до +8 +10 градусов.

Карта погоды в Украине 8 марта

Тем временем, в субботу, 7 марта, часть Украины окажется в зоне непогоды. Сильные и умеренные дожди пройдут во всех областях на Западе страны. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +6 градусов, днем ожидается от +8 до +11 градусов.

В южных областях – переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе от +5 до +7 градусов, днем +14 +17 градусов, в Одессе прохладнее, +9 +11 градусов. В Крыму сухо и облачно, без осадков. Ночью +5 +7 градусов, днем +14 +16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ночью +5 +7 градусов, днем +10 +12 градусов.

В восточных областях ожидается сухая и теплая погода без осадков. Ночью +5 +7 градусов, днем воздух прогреется до +15 +18 градусов.

В Киеве 7 марта пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью от +5 до +7 градусов, днем потеплеет до +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине 7 марта