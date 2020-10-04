Первые признаки развития диабета второго типа: на них часто не обращают внимания

Признаки развития диабета второго типа (Фото: pixabay.com)

Медики назвали три признака развития диабета, которые люди чаще всего пропускают

Диабет второго типа очень часто диагностируют уже в очень запущенном состоянии или болезнь обнаруживается случайно при обследовании по другой причине. Это заболевание коварно тем, что может долгое время не проявляться явными симптомами и на первые признаки люди обычно не обращают внимания.

Медики назвали три основных симптома, которые говорят о том, что начинает развиваться диабет. Если вы их у себя обнаружили, то это повод немедленно обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование, пишет издание MedicForum.

Диабет второго типа – это заболевание, которое характеризуется высоким уровнем сахара в крови. Его ранняя диагностика и лечение может существенно улучшить качество жизни человека, снизить риск развития серьезных осложнений, таких как сосудистые патологии, сердечную и почечную недостаточность и развития более тяжелых форм диабета. Медики назвали признаки, которые указывают на развитие диабета.

Повышенная жажда. Ее провоцирует большое количество сахара (глюкозы) в крови. При заболевании диабетом второго типа организм не может правильно использовать сахар из пищи и его излишек накапливается в крови. Это заставляет почки работать на пределе, чтобы отфильтровать и впитать его. Когда они не справляются с нагрузкой, тело начинает выводить излишки глюкозы с мочой, вытягивая для этого максимум жидкости из тканей. В результате возникает обезвоживание, которое тянет за собой повышенное чувство жажды.

Частое мочеиспускание. Постоянное желание сходить в туалет и повышенная жажда – два главных признака диабета 2 типа. Мочеиспускание связано с постоянной жаждой. Взаимосвязь простая – чем больше человек пьет, чтобы утолить жажду, тем интенсивнее он начинает бегать в туалет.

Ощущение усталости. Почему при диабете 2 типа повышается уровень сахара в крови? Это происходит в результате дефицита гормона инсулина, который контролирует поступление глюкозы в кровь, или из-за того, что инсулин работает недостаточно эффективно. Когда диабета нет, глюкоза поступает в кровь равномерно, и клетки ее используют для создания энергии и поддержания тонуса. Если диабет нарушает этот процесс, то энергия перестает создаваться плавно. Если инсулина недостаточно или он не работает в нормальном темпе, сахар в крови не может попасть в клетки, и они не получают необходимую им энергию. В результате этого процесса человек начинает чувствовать повышенное состояние усталости.

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