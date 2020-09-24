Недостаток сна может вызвать серьезные хронические болезни

Недосыпание вызывает болезни (фото: freepik)

Если вы регулярно недосыпаете, это может негативно отразиться на вашем здоровье

Регулярное недосыпание может провоцировать такие серьезные хронические недуги и состояния, как сахарный диабет II типа, ожирение, сердечно-сосудистые недуги. И если врачи связывали раньше такие проблемы с нарушением метаболизма, то недавно выяснилось, что это совсем не так.

Ученые-медики говорят, что недосыпание прямо связано с влечением к вредной пище с высоким содержанием углеводов, пишет medicina.ua

Дело в том, что нехватка сна сильно повышает уровень вещества под названием 2-арахидоноилглицерол, что содержится в тканях мозга. Оно вырабатывается организмом самостоятельно и его задачей является блокировка болевых ощущений и нейтрализация связанных с ними негативных эмоций.

Ученые из США провели эксперимент, доказав, что недостаток сна провоцирует выработку этого вещества. Участники опыта спали по 4-5 часов. Вечером они съедали 90% дневной нормы калорий, а еще через два часа могли есть любую пищу в любом количестве.

За эти два часа к ним в полной мере возвращался голод и они утоляли его сладостями и снеками, игнорируя здоровую пищу.

Ученые говорят, что недосып способствует накоплению разных патологий. Из-за него могут появиться сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы или избыточная масса тела.

Оптимальное время для сна здорового человека - 8 часов. Но и спать много вредно для здоровья.

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