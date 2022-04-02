Первые апрельские выходные будут холодные: кому синоптики прогнозируют снег

На востоке страны в субботу температура днем будет очень высокая, местами до +19 градусов. Однако синоптики прогнозируют усиление ветра до штормовых значений, 15-20 м/с. Также ожидаются сильные дожди, возможны ливни.

В воскресенье погода начнет меняться, температура воздуха упадет, до +5 +11 градусов, ожидается дождь, местами возможен дождь с мокрым снегом. К понедельнику температура воздуха упадет еще на несколько градусов, будет идти снег.

В южных областях порывы ветра могут достигать 20-24 м/с. В субботу прогреется до +15 градусов, но будет идти дождь. В воскресенье ожидается от +7 до +11 градусов и будет идти сильный дождь.

В понедельник осадки уйдут, но будет холодно, днем прогреется максимум до +9 градусов. Ночью ожидается около +2 градусов.

На севере 2 апреля будет идти сильный дождь, температура днем ожидается не больше +5 градусов. В воскресенье будет еще холоднее, около +2 градусов, ночью около нуля. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем.

К понедельнику осадки утихнут, но будет холодно. Ночью от -1 до 0 градусов, днем +5 +6 градусов.

Холодная погода ждет и жителей западных областей. В субботу пройдет мокрый снег и снег с дождем. Ночью около 0, днем до +4 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, ночью от -1 до 0 градусов, днем около +2 градусов.

К понедельнику осадки утихнут, но ожидается пасмурная погода, днем от +3 до +5 градусов.

В Киеве в субботу пройдет сильный дождь, ночью около +5 градусов, днем до +7 градусов. В воскресенье пройдет мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +1 +3 градуса.

В понедельник выглянет солнце, однако в столице будет довольно холодно, от 0 до +5 градусов.