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Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло

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Пятница 01 апреля 2022 19:35
Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло Фото: Погода в Украине (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на выходных принесет невероятные синоптические контрасты: температура будет колебаться от 0 на западе до +20 на востоке. Будут и дожди, и снег, и туманы, и солнечные прояснения. Однако уже к Благовещению, 7 апреля, погода выровняется и придет настоящее весеннее тепло.

Что с погодой будет в ближайшие дни - читайте ниже в материале Styler.

Прогноз на 2 апреля

По данным Наталки Диденко, 2-го апреля в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди в западных областях, Житомирской и Черниговской - с мокрым снегом.

В Крыму, Запорожской, Луганской и Донецкой областях - без существенных осадков. Также в большинстве центральных областей, на востоке и юге будет сильный ветер.

Температура будет очень контрастной:

  • на западе 0... +3, теплее в Черновицкой области +10... +12;
  • на севере +7... +12,
  • в центре - от +11 в Винницкой до +18... +20 в Днепропетровской и Полтавской областях,
  • на востоке +15... +20, а в Приазовье +12... +16 градусов,
  • на юге +14... + 20, немного прохладнее на побережье морей.

В Киеве в субботу дождь, ветер порывистый, температура +8... +10 градусов. Вечером может быть даже мокрый снег.

Прогноз на 3 апреля

В воскресенье похолодает на большинстве территорий похолодает. Днем 0... +6 градусов. На юге теплее, +5... +12. Теплее будет на юго-востоке, в Донецкой и Луганской области, здесь +12... +15 градусов.

Ожидаются мокрый снег и дождь. Днем на севере и значительной части Запада осадки прекратятся. Однако резкий ветер ожидается везде.

В Киеве в воскресенье утром мокрый снег, днем осадки прекратятся. Будет очень холодно, от -2 ночью до +2 днем.

Когда потеплеет

По прогнозу Диденко, с 5-6-го числа погода в Украине выровняется, температура воздуха повысится. Благовещение 7 апреля обещает быть теплым.

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