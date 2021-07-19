UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Первые 50 раундов". Кличко выложил видео к своему юбилею

Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 19 июля, лидеру "УДАРа", мэру Киева Виталию Кличко исполняется 50 лет.

Накануне, 18 июля, он обнародовал в соцсетях мини-фильм о 50 годах своей жизни: путь к успеху, семью, окружение и достижения.

"Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая его моменты, думаешь: неужели это все было со мной? Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, что пережил - это моя история. И история людей, которые были рядом и которые сегодня рядом со мной. Когда-то я выбрал своим девизом слова: нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть - если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победного!" - написал Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что встречает юбилей с оптимизмом, ведь у него впереди еще много историй.

"С таким настроением я и встречать завтра свои 50. Всего 50 Потому что впереди еще много историй! А на видео мои первые 50", - добавил он.

Напомним, ранее Виталий Кличко получил премию "Человек года" в номинации "Мэр года".

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко