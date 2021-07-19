"Первые 50 раундов". Кличко выложил видео к своему юбилею

"Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая его моменты, думаешь: неужели это все было со мной? Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, что пережил - это моя история. И история людей, которые были рядом и которые сегодня рядом со мной. Когда-то я выбрал своим девизом слова: нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть - если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победного!" - написал Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что встречает юбилей с оптимизмом, ведь у него впереди еще много историй.

"С таким настроением я и встречать завтра свои 50. Всего 50 Потому что впереди еще много историй! А на видео мои первые 50", - добавил он.