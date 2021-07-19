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"Перші 50 раундів". Кличко виклав відео до свого ювілею

Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 19 липня, лідеру "УДАРу", меру Києва Віталію Кличку виповнюється 50 років.

Напередодні, 18 липня, він оприлюднив у соцмережах міні-фільм про 50 років свого життя: шлях до успіху, родину, оточення та досягнення.

"Життя несеться швидко. Й інколи, згадуючи його моменти, думаєш: невже це все було зі мною? Чи хотів би я змінити щось, якби була така можливість? Мабуть, ні. Всі виклики, що долав, і всі радощі, які пережив - це моя історія. Й історія людей, які були поруч і які сьогодні поруч зі мною. Колись я обрав своїм гаслом слова: Немає нічого неможливого! І це було і залишається моїм життєвим кредо. Бо так і є - якщо ти віриш в себе, в свою мрію, в свою справу і готовий працювати та битися до кінця. Переможного!" - написав Кличко.

Лідер "УДАРу" зазначив, що зустрічає ювілей з оптимізмом, адже у нього попереду ще багато історій.

"З таким настроєм я й зустрічатиму завтра свої 50. Усього 50. Бо попереду ще багато історій! А на відео мої перші 50", - додав він.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко отримав премію "Людина року" у номінації "Міський голова року".

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Віталий Кличко