В Первомайске вандалы разбили мемориал воинам АТО и Героям Небесной сотни (фото)

В Первомайске неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО в центре города. Правоохранители разыскивают вандалов.

Об этом 8 декабря передали в пресс-службе полиции Николаевской области.

Про инцидент стало известно сегодня утром - сообщение о разбитом памятнике поступил в райотдел от начальника управления ЖКХ Первомайска.

Мемориал расположен около остановки общественного транспорта на улице Грушевского.

На опубликованных фото с места происшествия видно, что возле памятника лежат разбитые куски и части конструкции. Также на земле перед мемориалом написана белым мелом или краской некая надпись.

В Первомайске был поврежден Мемориал воинам АТО и Героям Небесной сотни (фото: mk.npu.gov.ua)

Произошедшее было квалифицировано следователями по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК "хулиганство".

Теперь злоумышленникам грозит наказание до 5 лет ограничения свободы.

Вандалы повредили и осквернили надписями Мемориал воинам АТО и Героям Небесной сотни в Первомайске (фото: mk.npu.gov.ua)

"Полицейские проводят первоочередные следственные действия по установлению причастных к совершению преступления лиц и привлечению их к ответственности", - говорится в сообщении полиции.

Также правоохранители призвали граждан, которые могут иметь какую-либо информацию об обстоятельствах этого акта вандализма и личности нарушителей, сообщить в Первомайский райотдел полиции по адресу: Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам: (093) 877-0974, (068) 314-29-49, 102.

Полиция разыскивает вандалов, которые повредили памятник Героям Небесной сотни и воинам АТО в Первомайске (фото: mk.npu.gov.ua)