В Первомайске годовалого малыша хотели выбросить с балкона: детали леденящей истории

В Первомайске полиции пожаловались соседи на женщину с сожителем в трехэтажном доме. По словам людей, она совсем не ухаживала за маленьким ребенком, а на днях ее мужчина пытался выбросить малыша из окна. Жительница города злоупотребляет алкоголем, а в квартире царит антисанитария.

Из еды у малыша была только молочная смесь. Полиция выехала на вызов по указанному адресу.

Условия жизни ребенка шокировали

Сотрудники правоохранительных органов проверили условия проживания ребенка в этой неблагополучной семье. Результаты проверки шокировали. В комнате нетрезвая женщина спала, а ее мальчик, которому 1 год и 3 месяца играл на полу. Ребенок был раздет и голоден.

Для питания малыша была лишь детская смесь. В доме царил беспорядок, чувствовался запах водки, разбросанные вещи, чувствовался неприятный запах от женщины и ребенка.

Отмечается, что у горе-матери уже есть трое детей, они проживают с ее родственниками отдельно.

"Сотрудники управления по делам детей забрали голодного малыша и поместили под наблюдение врачей. У матери есть время для того, чтобы последний раз подумать о жизни собственного ребенка и изменить свое отношение к воспитанию сына", - сказано в сообщении.

В Первомайске у горе-матери забрали ребенка (фото: facebook.com/Управління-у-справах-дітей-Первомайської-міської-ради)