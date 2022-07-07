Первая помощь пострадавшим во время обстрела: вы сможете спасти жизнь

Еще пол года назад было трудно представить полномасштабную войну на просторах нашей страны. Жесткая реальность вносит коррективы в повестку дня, поэтому ежедневные сирены и звуки взрывов стали частью нашей жизни. В таких условиях важно знать, как оказать первую помощь пострадавшим во время обстрела.

Об этом Styler рассказал Евгений Гріжимальський , кандидат медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии ПБ "Лелека" , ассистент кафедры хирургии, анестезиологии и интенсивной терапии ИПО НМУ им. Богомольца.

Доктор Грижимальский знает о первой помощи во время обстрелов по собственному опыту. Когда военные действия происходили в Киевской области, Евгений Викторович вместе с коллегами оказывал помощь раненым бойцам.

Общие положения о первой помощи во время обстрелов

В это нелегкое время войны информация о предоставлении домедицинской помощи, является актуальной и касается абсолютно каждого из нас. В результате артиллерийских и ракетных обстрелов, к сожалению, сегодня гибнет очень много людей. Даже при самом лучшем варианте, когда скорая помощь прибывает очень быстро проходит определенное время.

Время до оказания медицинской помощи может быть фатальным для некоторых раненых. Нужно понять, что критическое кровотечение может забрать жизнь человека за несколько минут. Поэтому на первый план выходит умение правильно оказать самопомощь и помочь людям рядом!

Это действительно спасает жизни!

Главное правило оказания помощи - помнить о собственной безопасности! В первую очередь оцените окружающую ситуацию и местность. Принято разделять место происшествия для гражданских лиц в условиях военного времени на три зоны:

красную (зона опасности, или зона обстрела),

желтую (зона условной опасности),

зеленую (безопасная зона).

Что делать, если вы находитесь в зоне под обстрелом

Единственной целью в этом случае для вас является найти зону укрытия и переместиться туда. Помните, что оказание помощи пострадавшим в этой зоне является крайне опасным и может лишь увеличить количество жертв.

Если же рядом с вами находится человек, которому вы хотите помочь, прежде всего необходимо переместиться вместе с ней в безопасную зону, где в дальнейшем возможно будет ей оказать помощь.

Если же вы находитесь в желтой зоне (в зоне, где рядом идет обстрел), то также для начала оцените собственную безопасность. Если пострадавший имеет оружие, то необходимо вежливо объяснить ему ситуацию и попросить забрать ее.

Пострадавший в случае нарушения сознания может быть опасен для окружающих, если он вооружен. Далее действуйте по алгоритму.

Схема С-А-В-С используется как последовательность действий при оказании помощи раненому.

С (critical bleeding) - остановить критическое кровотечение

A (airway) - проходимость дыхательных путей

B (breathing) - дыхание

С (circulation) - осмотр на наличие других ран, термоконтроль

Поскольку от критического кровотечения пострадавший может умереть уже через несколько минут, то для начала надо обнаружить и остановить его. После того, если пострадавший имеет нарушенное сознание, необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, чтобы предупредить смерть от асфиксии.

Как распознать критическое кровотечение

Не всегда даже очень большие массивные ранения, которые "ужасно" выглядят,

сопровождаются критическим кровотечением.

Признаками критического кровотечения являются:

кровь интенсивно вытекает из раны,

большая лужа крови под пострадавшим, увеличивающаяся на глазах

одежда пострадавшего обильно пропитана кровью

нарушение сознания у пострадавшего

Если вы видите ампутированную или частично ампутированную конечность - это всегда свидетельствует о критическом кровотечении.

Важно всегда различать критическое и некритическое кровотечение.

В случае первой необходимо срочно ее остановить. В этом случае напрасно потерянные минуты будут стоить человеку жизни.

Если кровотечение не критическое, то оно не угрожает жизни пострадавшего именно сейчас. Необходимо перейти к следующим пунктам помощи в соответствии с алгоритмом.

Что делать, если вы видите критическое кровотечение

Если вы видите критическое кровотечение, осмотрите пострадавшего и найдите источник кровотечения. Если кровь струится из конечности - необходимо срочно наложить жгут. Желательно всегда иметь в аптечке кровоостанавливающий жгут/турникет. Наиболее удобным и эффективным в использовании является САТ (Combat-Application-Tourniquet).

Турникет САТ (фото: secretsquirrel.com.ua)

Также главным его преимуществом является возможность легко и быстро применять его в случае самопомощи. Если раненый имеет индивидуальную аптечку - в ней скорее всего должен быть турникет.

Главные принципы очень просты:

Место: необходимо накладывать жгут выше места ранения, подняв конечность кверху и прижав место ранения рукой.

подняв конечность кверху и прижав место ранения рукой. На верхних конечностях местом наложения жгута является верхняя треть плеча (максимально высоко), на нижних - бедро (максимально высоко).

Эффективность: сила наложения должна быть достаточной для того, чтобы полностью прекратить кровотечение.

Если кровотечение продолжается - ваш жгут неэффективный! Необходимо попробовать еще раз, прилагая больше усилий.

Маркировка: обязательно оставьте информацию о точном времени наложения жгута.

Лучший способ написать прямо на коже жертвы. Помните, в экстренной ситуации бумажки для записки может и не быть, а вероятность того, что она потеряется очень велика.

О чем стоит помнить:

Не теряйте время снимая одежду с пострадавшего - накладывайте турникет поверх одежды.

Переохлаждение - фактор, негативно влияющий на свертываемость крови и повышающий объем кровопотери. А потому обязательно согревайте пострадавшего до прибытия медицинской помощи.

Если одним жгутом не удалось остановить кровотечение (чаще это бывает на нижних конечностях), наложите дополнительно еще один жгут. Он должен располагаться выше чем предыдущий.

чем предыдущий. Место наложения жгута должно быть хорошо заметным для окружающих.

Если по каким-либо причинам наложить жгут невозможно, например вы не имеете турникета или ранения находится в тех местах где его технически невозможно наложить (туловище, шея) - прижимайте непосредственно место кровотечения до прибытия помощи.

Оцените проходимость дыхательных путей: если больной в сознании и отвечает на вопросы, то автоматически становится понятным, что дыхательные пути проходимы.

Если человек без сознания, обеспечьте проходимость дыхательных путей. Для этого одна ваша рука должна находиться на лбу человека, а другая на подбородке. Необходимо разогнуть голову и приподнять подбородок.

Оценка дыхания

Наклонитесь щекой максимально близко ко рту пострадавшего и

одномоментно с этим смотрите на его грудную клетку. В течение 10 секунд оцените, есть ли дыхание!

Если за это время вы не увидели дыхательных движений и не почувствовали эффективного дыхание, необходимо начать СЛР (сердечно-легочную реанимацию). Дыхание считается эффективным, когда за 10 секунд произошло 2 и более вдохов!

Если пострадавший в сознании, но чувствует одышку - осмотрите его грудную клетку на наличие повреждений. Необходимо закрыть все открытые раны грудной клетки. При подозрении на напряженный пневмоторакс проводится игольная декомпрессия.

Если у человека значительные травмы лица и он в сознании, то надо понимать, что такие повреждения могут нарушить проходимость дыхательных путей. Придайте такому человеку положение с наклоненным книзу лицом.

Это делается для того, чтобы кровь, слюна, кусочки поврежденных тканей не попали в дыхательные пути.

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) у пострадавших во время военных действий

В общем, принципы проведения СЛР должен знать каждый сознательный человек. На сегодня существует множество доступной информации, тренингов и видеоматериалов, чтобы этому быстро научиться.

Однако во время военного положения есть определенные особенности в оказании помощи. Если вы понимаете, что остановка сердечной деятельности уже является следствием проникающего ранения, травм несовместимых с жизнью, ампутации, критического кровотечения, то проводить ее не рекомендуется. Ведь сама СЛР будет лишь увеличивать потерю крови и вероятность, что она поможет спасти человека очень низкая.

Скорее всего, это тот случай, когда лучше уделить внимание пострадавшим, которые еще имеют шансы выжить.

В результате артиллерийских обстрелов довольно часто люди оказываются под завалами. У таких пострадавших вследствие сжатия или раздавливания мягких тканей тела в течение многих часов (а иногда и суток) может развиться синдром длительного сжатия.

Это состояние обусловлено длительным нарушением нормального кровообращения и некрозом (отмиранием) сжатой ткани, накоплением в ней токсичных продуктов обмена.

Оказывать помощь такому человеку нужно очень осторожно, чтобы не навредить ему еще больше. Нельзя сразу освобождать пораженные участки от давления потому что эти токсичные вещества быстро попадут в кровяное русло пострадавшего.

Это может стать причиной очень тяжелых осложнений, шока и даже смерти. В таких ситуациях сначала накладывают жгут выше места поражения и сразу начинают инфузионную терапию (введение сбалансированных растворов в вену).

Поэтому в этой ситуации лучше дождаться прибытия медицинских работников.

Кстати, есть распространенный миф, что кровоостанавливающие жгуты надо время от времени ослаблять для восстановления кровоснабжения в конечности. Но этого делать нельзя до оказания квалифицированной медицинской помощи!

Во-первых, это может привести к кровопотере, а во-вторых, вызвать синдром длительного сжатия.

Особенно опасными являются поражения головного мозга у пострадавших. Такие люди нуждаются в срочной эвакуации в медицинское учреждение.

Признаки, свидетельствующие о поражении головного мозга

потеря сознания

нарушение психического статуса (человек возбужден, неадекватный или наоборот слишком заторможенный)

неодинаковые зрачки

судороги

многократная рвота

ухудшающаяся головная боль

дезориентация или спутанная речь

разная сила в обеих половинах тела

Раненые с тупой или проникающей травмой головы, которые находятся в сознании, должны быть эвакуированы немедленно.

Переохлаждение

Переохлаждение очень негативно влияет на состояние пострадавшего и увеличивает риск смерти. Особенно негативное влияние имеет переохлаждение при массивном кровотечении.

Ведь при снижении температуры ухудшается свертываемость крови, возникают метаболические нарушения. Поэтому обязательно согревайте пострадавшего до прибытия медицинской помощи.