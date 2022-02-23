Первая помощь при кровотечении: что делать, пока едет скорая
Во время кровотечения важно немедленно оказать первую медицинскую помощь, ведь это может спасти жизнь человека. Также нужно немедленно вызвать "скорую".
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.
Что делать, если началось кровотечение
В частности, врачи назвали несколько основных правил оказания первой помощи себе или другому человеку во время кровотечения.
- Сначала нужно освободить раневую поверхность от одежды или мелкого мусора. Если в ране есть застрявшие обломки больших размеров - нельзя трогать их, чтобы не усилить кровотечение;
- После этого наложите на рану стерильную повязку или чистую ткань. Нужно плотно прижать и не отпускать, пока кровь не остановится.
- Отмечается, если повреждена конечность, то нужно поднять ее выше уровня сердца. Не следует зажимать предмет, который застрял в ране, чтобы не травмировать человека еще больше;
- Положите человека на ковер или одеяло, чтобы тело не теряло тепло;
- Также нужно наложить жгут, если кровотечение опасно для жизни и вы умеете это делать. Необходимо записать время наложения жгута, чтобы сообщить медикам;
- К тому же позвоните 103 или самостоятельно доставьте пациента в больницу.
Добавим, что капиллярное кровотечение, как правило, не сопровождается значительной кровопотерей и довольно легко останавливается. При этом кровь вытекает из раны медленно, что не угрожает жизни человека.
При капиллярном кровотечении мелкие кровеносные сосуды - капилляры начинают кровоточить. Поверхность раны покрывается мелкими капельками крови как губка.
Кроме того, во время венозного кровотечения кровь имеет темный цвет. Она вытекает с большой скоростью, равномерной струей (без пульсации, фонтанирование).
В этом случае возможно образование кровяных сгустков, что ни в коем случае нельзя удалять, чтобы не спровоцировать усиление кровопотери.
При первой помощи в случае венозного кровотечения на рану нужно наложить асептическую повязку и перевязать.
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