Перукарка показала найжахливіші речі, які клієнти роблять в кріслі

Майстер-перукар може стерпіти ваше брудне волосся і навіть запізнення. Однак певна поведінка клієнтів під час процедур вважається серед представників професії дійсно жахливою.
Відео з найбільш дратівливою поведінкою клієнтів показали у TikTok "iconichairdressing".
Клієнт, який намагається поправляти волосся, як йому зручно, коли сідає в крісло, а майстер вдягає на нього накидку. Перукарка акцентує на тому, що майстру видніше, як саме йому буде зручніше працювати з волоссям.
Стилістка також терпіти не може "королев драми", які ниють, що їм дуже боляче, коли їм розчісують волосся.
Також вона ненавидить, коли клієнти намагаються схопити гребінець або щітку, щоб зробити все самостійно.
Далі йде клієнт, який пильно спостерігає за стилістом, дивиться йому в очі, під час миття волосся.
Клієнт, який "думає, що тоне", також неймовірно дратує стиліста. Такі клієнти починають захищати вуха, смикатися і нервувати під час процедури.
Вона також не любить, коли клієнти беруться регулювати сидіння, коли їм миють волосся, або ті, хто встає зі сидіння, щоб відповісти на дзвінок чи повідомлення.
@iconichairdressing Annoying things customers do at the hair salon #iconichairdressing #fypシ #foryou #hairtok #fyp #hairdressing Lovers Do - Here At Last
Раніше ми писали про помилок при митті голови, які точно зіпсують ваше волосся.
Також читайте, чому насправді волосся випадає, не росте, ламається і як зберегти шевелюру.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.