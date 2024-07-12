Перукар пояснила, чи може змінюватися структура волосся та чому це трапляється

Деякі жінки протягом життя помічають, що їх волосся змінює структуру. Кудряве стає прямим і навпаки. З чим це пов'язано?

На це питання в ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар з 20-річним досвідом та стиліст по волоссю Руслана Бєла.

Чому стан волосся змінюється

Експертка розповіла, що стан волосся може змінюватися, коли в організмі є гормональна перебудова або дисбаланс. Така наша фізіологія та цього не треба боятися.

"У період, коли у дівчинки починаються місячні, може змінитися структура волосся. наприклад, з прямого воно може стати кучерявим. Також це може відбутися під час вагітності, пологів. Це наша фізіологія", - розповіла Руслана.

Також є й інші фактори, наприклад стрес чи операція.

"Навіть коли людина переносить важку операцію чи стресовий шок, може відбутися "гормональний стрибок", який вплине на структуру волосся", - додала стиліст по волоссю.

Для довідки

Зазначимо, що у відкритих джерелах міститься інформація, що зі старінням волосся може ставати тоншим і втрачати свою природню текстуру через природний процес старіння організму і зміни в роботі фолікулів волосся. Також вплив сонячних променів, холоду, вологості або забруднень також може вплинути на стан волосся.

Зміна структури волосся може бути чимось тимчасовим або сталим, залежно від причин, що її спричинили. Для збереження здоров'я волосся важливо дотримуватися здорового способу життя, використовувати м'які засоби для догляду за волоссям і, в разі необхідності, консультуватися з фахівцем.