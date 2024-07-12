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Парикмахер объяснила, может ли изменяться структура волос и почему это происходит

Пятница 12 июля 2024 17:00
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Парикмахер объяснила, может ли изменяться структура волос и почему это происходит Фото: Может ли меняться наши волосы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Руслана Бела

Некоторые женщины на протяжении жизни замечают, что их волосы изменяют структуру. Кудрявое становится прямым и наоборот. С чем это связано?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина парикмахер с 20-летним опытом и стилист по волосам Руслана Бела.

Почему состояние волос меняется

Эксперт рассказала, что состояние волос может изменяться, когда в организме есть гормональная перестройка или дисбаланс. Такова наша физиология и этого не нужно бояться.

"В период, когда у девочки начинаются месячные, может измениться структура волос. Например, из прямых они могут стать вьющимися. Также это может произойти во время беременности, родов. Это наша физиология", - рассказала Руслана.

Также есть и другие факторы, например, стресс или операция.

"Даже когда человек переносит тяжелую операцию или стрессовый шок, может произойти "гормональный скачок", который повлияет на структуру волос", - добавила стилист по волосам.

Для справки

Отметим, что в открытых источниках содержится информация, что со старением волосы могут становиться тоньше и терять свою естественную текстуру из-за естественного процесса старения организма и изменения в работе фолликулов волос. Также влияние солнечных лучей, холода, влажности или загрязнений может повлиять на состояние волос.

Изменение структуры волос может быть чем-то временным или устойчивым, в зависимости от причин, вызвавших ее. Для сохранения здоровья волос важно соблюдать здоровый образ жизни, использовать мягкие средства по уходу за волосами и, в случае необходимости, консультироваться со специалистом.

Напомним, что ранее парикмахер рассказала, что нужно делать при выпадении волос.

Читайте также, 5 причин, почему во время мытья головы сильно выпадают волосы.

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