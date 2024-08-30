Перукар показав, як правильно наносити олійку на волосся, щоб уникнути "жирності"

Усі хочуть, щоб волосся було гладким та блискучим. Цього можна досягнути за допомогою парильного догляду. Як виявилось, багато людей неправильно наносять олійку на волосся, через що воно виглядає "жирним".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського перукаря Метта Ньюмана
Олія для волосся - це натуральний продукт, виготовлений на основі природних рослинних компонентів, а тому містить велику кількість органічних вітамінів і поживних речовин. Шкіра добре реагує на натуральний продукт, який не спричиняє алергії.
Експерт радить не наносити сироватку чи олійку просто безпосередньо на руки, а потім на волосся, попереджаючи, що цей метод спричиняє жирність.
У коментарях люди зазначили, що такий спосіб краще працює на вологому волоссі після душу.
@mattloveshair if u have ever thought that hair serum doesnt work for u, maybe ur not breaking it down enough?? #hairproducts #serum #hairtutorial #hairtok #hairtips Break My Stride - Chateau Pop
Регулярне використання фена, випрямляча та інші фактори згубно впливають на стан волосся. Щоб ефективно розв’язати цю проблему, спробуємо з’ясувати, для чого потрібна олія для волосся, як користуватися олією для волосся, щоб покращити вигляд та здоров'я волосків.
Що робить олія для волосся:
Користь олій для волосся очевидна, але ефективність залежить від правильного вибору продукту та його застосування.
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