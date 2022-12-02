Перспективи є. Чи реально заборонити УПЦ МП і що для цього потрібно

Що думають експерти про заборону УПЦ МП в Україні

Наприклад, культуролог, релігієзнавець Євген Савісько вважає, що заборона Російської православної церкви в нашій країні неможлива.

Він повідомляє, що УПЦ МП заборонити неможливо, оскільки юридично зареєстрована єдина релігійна організація з такою назвою не існує.

"Як і УПЦ. Натомість є сотні парафій, єпархіальних управлінь, монастирів, навчальних закладів, а також Київська митрополія, які відзначають у своїх назвах та реєстраційних документах належність до Української православної церкви (УПЦ)", - зазначив експерт.

Савісько наводить приклад Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", який надає вичерпний перелік підстав, за якими може бути примусово знята з реєстрації релігійна організація. А це можна зробити лише за рішенням суду.

За словами Євгена, це навіть на краще. Він пояснює чому так.

"Звичайно, це тривалий шлях, але в такому разі буде вивчено діяльність кожної громади, монастиря тощо. Інакше не уникнути позовів до вітчизняних та міжнародних судів. А які там ухвалять рішення - передбачити неможливо. Більше того, якщо буде винесена хоча б одна ухвала про скасування примусового скасування державної реєстрації релігійної громади, то це може стати прецедентом для аналогічних визначень та за іншими примусово ліквідованими релігійними організаціями", - упевнений експерт.

Також він вважає, що "крім суто юридичних проблем виникнуть і матеріальні".

"Тому, що доведеться з Державного бюджету відшкодовувати збитки завдані позивачам. Ще виникнуть проблеми політичні. Орбан і Лукашенко піднімуть крик про нібито утиски угорців і білорусів, до них приєднаються й інші союзники Путіна. Та й Росія теж мовчати не буде. Далі почнуться процеси у міжнародних судах", - зазначає Савісько.

Священики УПЦ МП (фото: news.church.ua)

Євген звернув увагу на ще один важливий момент, що у разі прийняття будь-яких законодавчих актів України щодо заборони чи припинення діяльності будь-якої релігійної організації, потрібно буде вживати саме ту назву та конфесійну приналежність, зазначену у реєстраційних документах.

"Без скорочень чи народних абревіатур. Інакше такий документ не матиме жодної юридичної сили. Отже, не зможе бути виконаний", - резюмував він.

Заборона УПЦ МП дуже навіть можлива

Завідувач НАН України Людмила Филипович дотримується іншої думки. Вона вважає, що перспективи для заборони Російської православної церкви в країні є!

"Це реально! Наприклад, як це сталося з УАПЦ, УГКЦ, коли КПРС вирішила, що ці церкви шкідливі. Але це була реальність тоталітарного режиму. Хіба ми хочемо повернення за радянських часів, коли людей переслідували за віру, за "правильну" чи "неправильну"? Якщо ми мислимо себе у правовій державі, тобто два шляхи, згідно із Законом про свободу совісті", - розповіла завідувачка НАН України.

Філіпович пропонує два сценарії розвитку подій:

Саморозпуск релігійної організації, як, наприклад, у ситуації з ОПЗЖ (цей варіант дуже малоймовірний).

Рішення суду, який доведе, що діяльність цієї організації є антидержавною, розпалює ворожнечу, ненависть, шкодить здоров'ю людей, загрожує національній безпеці.

"Але це має бути суд справедливий, прокурор переконливий. Рішення має зняти з реєстрації, але не всю церкву, а окрему парафію, тому що статусу юридичної особи, яку можна судити, Церква в Україні не має. Так прописано в Законі. Можна засудити окремих представників релігійної організації, як, наприклад, сталося з керівництвом Білого братства. Але при цьому саме Біле братство не припинило своє існування", - зазначила Людмила.

Филипович упевнена, що перспективи заборони УПЦ МП є, але потрібно серйозно попрацювати всім учасникам цього процесу.

Крім того, УПЦ МП може підняти усі свої зв'язки, у т.ч. і міжнародні, щоб "цю справу подати як переслідування за віру, як несправедливе ставлення з боку держави, як упередженість суспільства, як наговори, як прояв нацизму та фашизму, а також сатанізму щодо православних християн".

"На мою думку, не вистачає політичної волі, відмашки Офісу президента, який дасть "добро" на зняття недоторканності цієї церковної структури. Нікому не хочеться ворушити це гніздо, а давно пора", - резюмувала Филипович.