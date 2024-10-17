Персональний тренер розповіла, скільки часу потрібно "тримати дієту", щоб отримати тіло мрії

Чимало людей для схуднення дотримаються правильного харчування та займаються фізичними вправами. Але ж скільки треба часу, щоб нарешті побачити результат?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram фітнес-тренерки Шенон Колінс.

Скільки треба тренуватися, щоб побачити результат?

Тренер та супер-підятгнута мама є знайомим обличчям у онлайн-спільноті здоров’я та фітнесу.

Вона регулярно ділиться своїми проблемами зі схудненням, а нещодавно дала кілька цінних порад по втраті ваги.

В одному зі своїх останніх оновлень у соціальних мережах вона відповіла на поширене запитання: як довго слід дотримуватися дієти, щоб досягти "тіла мрії"?

Однак її відповідь не є однозначною. За словами Шеннон, часові рамки відрізняються від людини до людини, оскільки індивідуальні цілі відрізняються.

Вона припускає, що в середньому може знадобитися від 12 до 16 тижнів, щоб побачити відчутні зміни, але це не означає, що для деяких це може статися швидше чи повільніше.

Фітнес-тренерка Шенон Колінс (Скриншот)

Головне, за її словами, полягає в тому, щоб зосередитися на своєму фізичному та психічному благополуччі, а також на здатності підтримувати режим.

Як правило, ті, у кого більше жиру, можуть довше підтримувати дефіцит калорій без негативного впливу на організм.

Шеннон попереджає бути пильними щодо ознак, які вказують на те, що час припинити дієту.

До них належать досягнення бажаної ваги, задоволеність своїм зовнішнім виглядом, досягнення плато або негативні зміни в енергії, настрої чи якості сну.

Важливо визнати, що нездорові стосунки з їжею, включаючи одержимість відстеженням калорій або фізичні зміни, такі як витончення волосся, проблеми з травленням і нерегулярні менструальні цикли, можуть бути надзвичайно шкідливими.